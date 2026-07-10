葵涌梨木道建1100伙公私营房屋 涉土地共享计划 城规会今审议

政府早前就《葵涌分区计划大纲图》提出多项修订，主要涉及已获原则性同意的梨木道土地共享计划，共建1100伙公私营房屋单位，及丽新纺织旗下葵涌百新大厦重建253伙等，城规会将于今日审议。

为配合上述发展计划，规划署展开一系列法定规划程序，并提出修订《葵涌分区计划大纲图》，最瞩目华信地产财务旗下天运丰香港就葵涌梨木道1号救世军葵涌女童院旧址的土地共享计划，未来将建1100伙公私营房屋单位，料最快2031及2035年落成，该个案已在2023年12月已获政府原则性同意。

该署指，上述个案已在今年初咨询葵青区议会，议员普遍支持上述改划项目，但对配套设施表达关注；另外，多个相关政府部门对该项目无反对或无负面意见。项目占地约1.25公顷，现时大部分为植被土地及山坡，包括获评为二级历史建筑的前救世军葵涌女童院（主楼、车库及队堂）。发展用地现时在《大纲图》上被划为「其他指定用途」注明「具历史和建筑价值的建筑物保存作社会福利设施用途」及「休憩用地」地带，建议修订为「住宅（甲类）5」用途。

二级历史建筑保留活化

上述项目细分2个部分发展，地盘东面作私营房屋发展，地盘面积约7.71万方呎，以兴建1幢楼高30层分层住宅，提供约300伙私人住宅单位，平均每户单位面积约538方呎，住宅可建总楼面约16.17万方呎。

地盘内二级历史建筑的前救世军葵涌女童院将会原址保留并活化，以作为安老院舍的附属设施，古物古迹办事处已原则性同意申请人建议。在订立地契时亦会考虑加入与保育历史建筑物相关条款，以确保落实已获同意的保育建议。上述非住宅楼面约11.91万方呎，换言之，整个私人住宅可建总楼面约28.08万方呎，该项目预计在2031年落成。

公营房屋部分料于2035年落成

而项目西面部分则兴建公营房屋，地盘面积约5.72万方呎，将建1幢楼高37层分层住宅，涉及800伙公营房屋单位，可建总楼面约43.06万方呎；同时亦有1.08万方呎作零售用途，换言之，可建总楼面约44.13万方呎，公营房屋部分料于2035年落成。

另外，大埔礼贤会旧生就大埔金富楼基座（前大埔礼贤会幼稚园分校）部分楼面，早前向城规会申请改划作酒店（学生宿舍）用途，以提供38个房间，涉及总楼面约1.09万方呎。获规划署不反对，城规会今日审议。

上述项目位于大埔安富道2至8金富楼地下（部分）、1楼和2楼，涉及3层楼面，前身为大埔礼贤会幼稚园分校，目前属「住宅（甲类）」地带，申请拟议兴建酒店（学生宿舍）用途。上述项目地盘面积约1.09万方呎，该校旧生向城规会提交申请，计划将幼稚园部分改装，涉及1楼及2楼改装为学生宿舍，以提供38间酒店房间，预计在2027年7月完成改装。金富楼属商住物业，地下至2楼为商业用途，3楼或以上为住宅物业，最新将1楼及2楼改装学生宿舍，占该厦商业楼面逾70%。