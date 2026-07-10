南里壹号获内地生承租 平均每呎逾77元

踏入暑期租赁旺季，屋苑连环录内地生承租个案。中原分行分区营业经理柳志明表示，西环南里壹号高层3室，面积268方呎，最新以每月2.08万内地生承租，呎租约77.6元。业主今年以648万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约3.9厘。

美联分行高级分区营业经理黄丽贞表示，将军澳海茵庄园2座高层D2室，面积约281方呎，最新获内地生「零议价」以每月约1.5万承租，呎租约53.4元，并「一炮过」预缴全年租金，涉资约18万。业主于2024年以约522万购入上述单位，按上述租金计算，租金回报率约3.5厘。

御半山2房1.47万承租

中原分行资深分区营业经理萧俊邦表示，屯门御半山1A座高层G室，面积414方呎，议价后获岭南大学内地生以每月1.47万承租，呎租约35.5元，并预缴半年租金合共约8.82万。业主于2018年以674万买入单位，租金回报率约2.6厘。

中原高级分区营业经理黄达雄表示，大埔宝湖花园B座高层连天台单位，面积343方呎，最新议价后以每月1.5万租出，呎租约43.7元。租客为内地生，新学年将于教大升学，是次以预先缴付一年租金方式租用单位。据了解，业主于2021年以555万买入单位，租金回报率约3.2厘回报。