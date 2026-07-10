麦当劳卖舖｜深水埗麦当劳「自用巨舖」9300万易手 售后回租10年 两度沽货吸金逾1.1亿

连锁快餐巨头麦当劳餐厅近年频调整物业策略，最新将深水埗区一个持货近40年的「地标级」巨舖售出，作价9300万，并售后租回，铁约长达10年；麦当劳早年仅以1400万购入该厦一篮子舖位，并于2021年沽售一个细舖，两度沽货吸金套现逾1.1亿。

呎价逾1.16万

深水埗钦州街78至86号永联大厦地下A至F号舖连阁楼，建筑面积高达8000平方呎，位处区内核心消费段，人流极旺，以9300万成交，呎价约11,625元。新买家看中物业稳健回报。麦当劳在售出物业后，将售后租回10年，月租49.9万，以成交价计算，新买家料享高达6.4厘回报，在目前市况下属「收租优质股」，而麦当劳得以继续保留此核心据点。

麦当劳售出深水埗区持货近40年的「地标级」巨舖，作价9300万。

事实上，麦当劳可谓舖市「超级大赢家」，早于1987年12月，麦当劳透过MCD REAL PROPERTIES LIMITED，一手买入上述永联大厦地下A1、B1、C1、D、E1、E3、F及G舖等一篮子物业，作价仅1400万。近年采取分批拆售策略，先于2021年8月，以2268.3万沽出其中的G舖。连同是次卖出钦州街A至F号舖，成功套现逾1.156亿。

麦当劳早年仅以1400万购入该厦一篮子舖位，并于2021年沽售其中的G舖，两度沽货吸金套现逾1.1亿。（网上图片）

40年间升值逾7.2倍

相较于1987年仅1400万的总购入价，靠这两次沽货，麦当劳帐面已大赚超过1.01亿，物业在近40年间升值逾7.2倍。

地产界人士分析，麦当劳这次沽货属于高明的企业财技。在全球经济环境充满挑战之际，将潜藏于砖头数十年的庞大现金流「解锁」套现，相信能优化集团的资产负债表。更重要的是，透过长达10年的售后租回，麦当劳不需要搬迁、不需要重新装修，对营运毫无打击，却能赚足物业升值红利，堪称近年市场上完美的「赚钱」交易示范。

去年起分阶段全线卖舖

事实上，麦当劳近年多次减持本港舖位资产。去年中，美国麦当劳总公司部署出售香港持有的23个舖位，总市值约30亿元，首阶段推出8项舖位标售，当中包括尖沙咀星光行、铜锣湾怡和街及荃湾街市街等核心舖位，估值合共约12亿元。

当时价值最高的为尖沙咀星光行地下及地库，面积约14973方呎，地库由麦当劳餐厅租用，地下则由青木百货承租，月租合共约135.6万元，市值约4.5亿元。该舖早于2019年亦曾推出市场，当时估值约10亿元，惟未能成功售出；随着整体舖市回调，物业市值较当年明显回落。

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早前集团已先后沽出元朗、旺角、大角咀、铜锣湾及美孚等自用舖位。今年6月，麦当劳再以约1.1008亿元沽出鲗鱼涌英皇道1060号栢蕙苑高层地下1号舖，该舖建筑面积约7799方呎，持货37年；连同今次深水埗巨舖易手，麦当劳自2025年中部署出售本港舖位以来，至少已沽出9个自用舖位，合共套现约7.866亿元。

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麦当劳上月以约1.1亿元沽出持有长达37年的鲗鱼涌英皇道1060号栢蕙苑高层地舖。（网上图片）

餐厅营运不受影响

资料显示，麦当劳于2017年出售中国内地及香港业务，连同未来20年特许经营权，买家为中信资本及凯雷组成的财团；惟麦当劳美国总公司一直保留部分香港商舖业权。麦当劳总公司曾回应指，总公司会定时审视所持物业，并优化房地产组合，出售香港部分物业不会影响相关餐厅营运。

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