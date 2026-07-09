恒基米埔申建1303伙 规划署原则上不反对

恒基持有的元朗米埔锦壆路、锦绣花园以东一幅住宅地，去年向城规会申建5幢16层高住宅，共提供1303伙分层住宅单位，最新获规划署原则上不反对该申请，城规会将于周五（10日）审议。

规划署指，地盘位于北都范围内，距离规划中的北环线牛潭尾站约900米、牛潭尾新发展区约600米，随着战略性交通基建推进，该区具备由低密度向中密度住宅区转型潜力。拟建的16层中密度住宅，可作为未来新田与牛潭尾高密度发展区与西侧现存低密度住宅之间的视觉与密度缓冲过渡。

规划署认为上述改划可行，但不完全采纳申请人自行提出全套大纲图修订注释。为确保对发展限制，如地积比率、层数及高度、车位豁免计算等条款，有适当规划限制，该署原则上不反对该申请，并建议城规委员会部分同意上述申请，城规会将于周五审议。

具潜力转中密度发展

地盘面积40.76万方呎，包括1808方呎政府土地，申请将地积比率由0.2倍大幅放宽至1.51倍发展，以兴建5幢16层高住宅、另有1层地库等，共提供1303伙「花园式」单位，涉及可建总楼面约61.14万方呎，预计可容纳3519人口；另有4090方呎非住宅楼面，以提供会所暨幼儿园及长者邻舍中心等设施，整个项目料于2031年落成。

资料显示，恒基在2021年9月已就上述地皮完成补地价，当时涉及补价约2.2993亿，每呎楼面地价约2800元，现时进一步放宽密度发展，日后须再次进行补地价。