鲗鱼涌临海地申建综合项目 规划署部分同意 住宅占比高 削弱旅游意向

南韩私募基金安博凯（MBK Partners）持有的鲗鱼涌海裕街临海地，去年底向城规会申建集住宅、零售及餐饮设施和文化、休闲及娱乐用途于一身的大型综合项目，可建总楼面约42.5万方呎，计划提供最多225伙住宅及1幢为沉浸式展览及文化节目而设的世界级文化场馆，最新获规划署部分同意，城规会将于周五（10日）审议。

建议加入发展限制

规划署指，上述申请方案引入文化及商业元素可在一定程度上活化海滨，而各部门原则上不反对加入住宅发展，后续具体设计可留待规划申请时再行审议，惟住宅比例高达67.2%，未能充分符合该地带原本以文化、旅游为主的规划意向。

海滨事务委员会员大致欢迎活化海滨愿景，但要求申请人进一步提交强烈理据，以支持为何住宅用途占据主导地位，以及放宽高度限制必要性。规划署赞同海滨事务委员会意见，认为高达三分之二的住宅楼面会显著削弱该地带作为文化旅游核心的意向。因此建议在未来修订时，加入适当发展限制，规定住宅楼面不得超过总楼面50%。

城规会明日审议

另外，该署反对直接放宽高度限制至主水平基准以上47米，并认为申请人未能提供充分理据支持一笔过放宽高度，加上现行机制已允许透过第16条申请进行建筑高度的轻微放宽，因此不支持直接在大纲图则注释中修改高度限制，故该署部分同意上述申请，城规会将于周五审议。

资料显示，南韩私募基金安博凯（MBK Partners）在2024年以10亿购入上述用地。地盘面积约9.18万方呎，包括7.72万方呎政府土地，申请作海滨文化休闲、住宅、零售及餐饮发展，申建3幢住宅，提供约189伙至225伙，另建1幢楼高8层文化场馆，作文化、休闲及娱乐用途，总楼面约13.92万方呎。