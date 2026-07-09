莎莎45万抢租旺角弥敦道舖 「消费大军」带动租金两年飙30%

香港「盛事经济」威力开始显现，旅发局最新数据显示，今年首5个月高达2300万旅客人次访港，按年增14%。在「消费大军」带动下，核心区出现「抢舖战」，旺角弥敦道旺段一个地舖，面积逾2000方呎，由连锁化妆品莎莎（SaSa）以每月约45万预租，足足较旧租金暴升近30%。

MINISO现时月租35万

中原（工商舖）商舖部高级分区营业董事黄新宇表示，旺角弥敦道580G至580K号弥敦中心地下G1至G2及G13号舖，建筑面积约2430方呎，呎租约185元，现租客MINISO（名创优品）于2024年进驻，月租约35万，今年7月约满，业主早前「试水温」叫租每月58万，莎莎最终拍板以每月45万进驻，虽然比叫价减20%，但新租金比两年前旧约足足上升 28.6%。

夹在信和与兆万之间

据市场消息透露，该舖位由资深投资者「兆安李太」持有，所以吸引莎莎肯下重本，全因它的地理位置堪称「旺角流水的核心」。物业正对弥敦道，夹在信和中心与兆万中心这两大年轻人与游客必到的「潮流结界」之间，下车走几步就是港铁站。另一个卖点的是，它正对着九龙市区旅客专线巴士「HK1」停靠点，「HK1」路线为旅客「量身打造」，难怪莎莎要抢先卡位。

事实上，该家本地化妆品巨头近年加快扩张步伐，除了启德新地标 AIRSIDE，以及策略性把守边境落马洲港铁站，并集中火力在核心旅游区「地毯式布阵」。早前，一口气在尖沙咀承租2个舖位，该品牌于相隔6年重返北京道，进驻环球商业大厦地舖，月租30万，同区弥敦道太平洋大厦据点月租45万，如今再进驻旺角弥敦中心，完全把内地游客的荷包「由南到北」全面承包。