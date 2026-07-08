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新盘待批楼花1.19万伙创年半高 3新盘入纸

楼市动向
更新时间：12:13 2026-07-08 HKT
发布时间：12:13 2026-07-08 HKT

地政总署昨日公布6月份预售楼花同意书文件，数据显示，上月底共有28个项目正待批预售楼花同意书，共涉及11995伙，待批单位数量创2024年11月底以来19个月新高。

长实元朗盘批预售

文件显示，上月共有3个项目新增入纸申请预售，共提供3272伙，其中包括新地旗下元朗东成里项目1B期项目，该期数设有304伙，预计落成日期为明年12月底，距今约18个月。翻查资料，同系列的第1A期项目已于去年12月申请预售，涉及665个单位，暂仍有待批出。整个项目料涉约1500伙，即仍有部分期数有待申请预售。

另外2个上月申请预售的项目均为房协旗下的资助出售房屋项目，其中古洞乡梓路3号项目第1期规模较大，提供2006伙，预计2028年12月底落成，楼花期近30个月；洪水桥洪雅路2号项目就提供962个单位，预计2029年6月底落成，距今近3年时间。

连同房协两个项目，上月底合共有28个项目待批预售，涉及单位11995伙，为今年4月后重上逾万宗水平，并创2024年11月录得12350伙后，近19个月来新高。

新地东城里新申请

地政总署于上月亦批出3个项目的预售纸，共涉1063个单位，当中包括已启动推销售步伐的新地元朗芊御，涉566伙；另同区由长实发展的锦泰路18号项目亦于上月获批预售，共提供327伙，预计于2027年12月底落成，距今大约18个月。发展商于去年1月入纸申请，经历一年半时间始获批。

香港兴业及中信泰富旗下、愉景湾意涛的住宅项目满．意2期亦于上月获批预售，涉及170伙，项目预计明年7月底落成，楼花期约13个月。发展商曾透露，项目已获得入伙纸，有望短期内连同涉及320伙的满．意1期推出市场。值得一提的是，同系列的愉景湾第19-2B期项目仍在待批中，提供40个单位。

以季度计算，刚过去的第2季共批出录6个楼盘申请预售，共涉4460个单位，按季增加逾19%，为2024年第2季录4627个新申请单位以来的新高；季内批出7个楼盘共2419个单位的预售，较首季648伙大增逾2.7倍。

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