5月私楼落成量809伙 按月挫近六成

私楼落成量减少，差估署最新数据显示，今年5月私人住宅有809个单位落成，按月劲减59.7%；总结首5个月共有4382个单位落成，创7年同期新低，最新数字仅达目标25.8%。

创7年同期新低

据差估署最新《香港物业报告（每月补编）》显示，今年5月私人住宅落成量录809伙，对比4月的2009伙，按月大减约1200伙或59.7%。总结首5个月共有4382个单位落成，是自2019年后约创7年同期新低纪录，对比去年同期7426伙，减少3044伙或41%；最新数字占该署今年全年预测落成量目标约16975伙的约25.8%。

今年5月私楼落成量均来自新界区有约727伙，占整体供应89.9%，首5个月累录约3683伙；港岛区录约81伙落成，占约10%，首5个月累录约571伙；而九龙区有约1伙落成，占整体约0.12%，首5个月累录约128伙。

首5个月落成量细单位最多，当中面积约431方呎以下涉2069伙，占整体约47.2%；其次面积432至752方呎单位有1808伙，占比约41.3%。面积753至1075方呎单位录411伙，占比约9.3%；面积1076至1721方呎单位则录83伙，占约1.9%；至于面积最大的1722方呎或以上单位仅有11伙，占比约0.3%。