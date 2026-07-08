Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5月私楼落成量809伙 按月挫近六成

楼市动向
更新时间：11:20 2026-07-08 HKT
发布时间：11:20 2026-07-08 HKT

私楼落成量减少，差估署最新数据显示，今年5月私人住宅有809个单位落成，按月劲减59.7%；总结首5个月共有4382个单位落成，创7年同期新低，最新数字仅达目标25.8%。

创7年同期新低

据差估署最新《香港物业报告（每月补编）》显示，今年5月私人住宅落成量录809伙，对比4月的2009伙，按月大减约1200伙或59.7%。总结首5个月共有4382个单位落成，是自2019年后约创7年同期新低纪录，对比去年同期7426伙，减少3044伙或41%；最新数字占该署今年全年预测落成量目标约16975伙的约25.8%。

今年5月私楼落成量均来自新界区有约727伙，占整体供应89.9%，首5个月累录约3683伙；港岛区录约81伙落成，占约10%，首5个月累录约571伙；而九龙区有约1伙落成，占整体约0.12%，首5个月累录约128伙。

首5个月落成量细单位最多，当中面积约431方呎以下涉2069伙，占整体约47.2%；其次面积432至752方呎单位有1808伙，占比约41.3%。面积753至1075方呎单位录411伙，占比约9.3%；面积1076至1721方呎单位则录83伙，占约1.9%；至于面积最大的1722方呎或以上单位仅有11伙，占比约0.3%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
1小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
22小时前
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
影视圈
18小时前
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
足球世界
2小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
6小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
18小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
4小时前
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 09:50 HKT
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
减肥运动
19小时前
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强。路透社
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强
足球世界
10小时前