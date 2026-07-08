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上半年新盘销售额1450亿破顶 1.15万宗成交创近7年新高

楼市动向
更新时间：10:53 2026-07-08 HKT
发布时间：10:53 2026-07-08 HKT

新盘上半年销售成绩理想，发展商亦取得丰收佳绩，录得1.15万宗创近7年新高外，涉及金额高达1450亿，亦创出一手新例实施后同期新高。

按年上升逾70%

本报统计显示，上半年新盘售出1.15万伙，涉及金额高达1450亿，较去年同期录得约839亿，高出逾70%。

翻查一手新例自2013年4月底实施以来，上半年金额最高的旧纪录为2017年所造出，涉及金额为1283亿，即今年上半年高出旧纪录高出约13%。

半亿以上录304宗

金额按年大升七成，主要为豪宅新盘表现可见一斑，上半年成交价在5000万以上的成交，共录得约304宗，较去年期只有165宗，按年大升84%，涉及金额约315亿，较去年同期录得约151亿，按年大升逾1倍，成交主要令金额大升的关键因素。

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