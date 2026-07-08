新盘货尾量回落至1.68万伙 按月减少1.6%连跌3个月

上半年发展商积极推盘，带动本港库存量亦显著回落，代理统计，上月底全港货尾量进一步回落，并跌破1.7万伙至16850伙，连跌3个月，较2025年1月逾2.3万宗高位回落27%。港九新界三区当中，以新界区回落逾30%最多。有业界人士表示，本月预计多个全新项目推售，加上发展商乘势积极销售旗下新盘货尾单位，料整体成交有机会重上逾千宗水平。

据香港置业资料研究部综合《一手住宅物业销售资讯网》及市场消息显示，6月份全月新盘共录得约850宗成交，失守千宗水平，连续16个月超越千宗的纪录亦告终。虽然如此，但6月推盘量不多，以豪宅及规模较细项目为主，在「出多入少」的情况，即推出全新盘的单位数目少于售出的新盘单位数目，累积货尾量按月继续向下。

6月成交失守千宗

研究部资料显示亦显示，最新6月底全港累积货尾量（包括楼花及现楼）录约16850伙，较5月约17132伙，按月减少约1.6%，连跌3个月，与去年1月高位约23121伙相比，进一步减少约6271伙，减幅达27.1%。

库存量高位回落27%

香港置业研究部董事王品弟表示，尽管累积货尾量已由高位回落近3成，但若以近10年（2017年1月至2026年6月）的数字计算，6月累积货尾量仍较平均每月逾14670伙，高出接近15%，反映目前累积货尾量仍于较高水平。

王品第预期，发展商推售旗下新盘在定价上仍会以贴近市价为主，难以出现过往旺市时的进取溢价策略。

若以香港、九龙及新界三区划分，6月累积货尾量与去年1月高位比较，当中新界区累积货尾量由去年1月约6602伙减少约2011伙，至今年6月约4591伙，减幅达30.5%，为3区中最显著。

新界跌幅最显著

九龙区（包括将军澳及西贡）累积货尾量由去年1月约12993伙减少约3,829伙，至今年6月约9164伙，减幅达29.5%，货尾单位减少数量为3区中最多；而港岛区（包括愉景湾）累积货尾量由去年1月约3526伙减少约431伙，至今年6月约3095伙，减幅约12.2%。

上半年发展商积极推盘，总括上半年共录得约1.15万宗成交，当中共有4个月份，即1月、3至5月交投量均超过2000宗，以3月份录得近2500宗最多。对比去年同期新盘录得约9300宗，按年增加23%。

翻查资料，自一手新例于2013年4月底实施以来，仅2019年上半年录得逾万宗成交，即今年上半年整体成交已创2019年后近7年同期新高水平。

新盘上月交投回落至1000宗以下，连续16个月破千宗情况虽然断缆，亦创出一手新例后最长的千宗纪录，期间新盘共售出约3.06万伙。

美联高级董事布少明表示，上月新盘销售虽然回落，主要为未有大型新盘推售，难以带动整体新盘气氛，但预计本月多个新盘有机会推出发售，包括古洞项目、元朗锦田项目等将推出发售，预计全新项目推出后，可进一步带动楼市气氛，发展商积极销售旗下新盘尚余单位，料成交量可望重上千宗水平以上。