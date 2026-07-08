「小巴大王」家族2.68亿沽中环中心 「AI石化贸易公司」接盘 一口气买齐「山景及海景」

「小巴大王」马亚木家族连环沽出中环中心多个高层单位，套现逾2.68亿，接盘的是一间擅长高科技的内地背景「AI石化贸易公司」，是次斥巨资一口气买齐单位，既有山景亦有全海景。

这次易手的物业包括中环中心46楼多个单位，其中「优质海景户」为4601、03及05至06室共四个单位，望维港全景，建筑面积约10979方呎，于上月11日以2.1613亿易手，呎价约19685元；「城市山景户」包括4607室，建筑面积约2809方呎，望山景及城市景，涉资5197万，呎价约1.85万。

呎价1.85及1.97万

该两组单位总成交价高达2.68亿，由一个「神秘买家」打包承接，登记买家为「香港星河祥宇国际贸易有限公司」（HONG KONG UNIVERSE GLORY INTERNATIONAL TRADING Co.）。市场消息透露，买家是石油化工贸易界的「高科技IT人」，购入单位自用。翻查该公司官方网站，这间公司成立于2020年6月，总部设在香港，他们并非只做传统做原油、稀释沥青、燃料油及液化石油气的贸易商，而是擅长将大数据、人工智能（AI）、云端运算等尖端科技，通通融入到石化供应链中，为客户「量身打造」一体化的方案。

由老牌「小巴大王」将单位售予「石化IT新星」，何止是一宗交易，同时亦充满「时代变迁」意味。

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驾驶学院CEO购北角工厦

另外，中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，鲗鱼涌英皇道1065号东达中心15楼02室，建筑面积约2449方呎，以约1500万易手，呎价约6124元，创近两年新高，新买家为香港驾驶学院行政总裁朱灿培及其太太蔡鸣凤，以私人名义购入自用。原业主于2002年以约405.3万购入上址自用，持货24年帐面获利约1094.7万元，升值近2.7倍。

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