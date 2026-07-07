戴德梁行料全年楼价升近一成 住宅成交有望达7.5万宗

戴德梁行今日公布第二季房地产市场回顾及展望，戴德梁行香港估价及顾问服务部高级董事黎剑明指，第二季度本港楼价升势持续，然而，随著过去一年市场购买力持续释放，加上六月份股市波幅开始扩大，以及内地开始收紧跨境资金政策，季末的询价量相比四、五月份高峰相对放缓。

季末询价量较高峰放缓戴德梁行副董事总经理及香港研究部主管邓淑贤表示，展望下半年，预期美国息率走向可能存在更大变数，部分潜在买家可能再次观望市场因地缘政治发展及股票市场走向等对于资金流向及投资情绪的影响。不过，在本地刚需及来港留学及定居人数不断增长的支持下，预期楼市在下半年将维持平稳发展。成交方面，我们维持预计今年住宅成交量有望录得75,000宗左右水平， 而全年楼价升幅有望近10%。租金方面，今年首5个月录得1.8%增长，而住宅租金自2023年低位亦已攀升约18%，相信后市增幅会相对温和，预期年内约有5%以内的增长

上半年成交创4年同期新高

戴德梁行香港董事总经理萧亮辉表示，第二季度一、二手成交宗数录总计逾22,150宗，较首季上升19%，比去年同期升32%，带动上半年成交突破40,800宗，为2021年以来同期新高。截至今年6月，按月成交宗数更是连续16个月录得逾5,000宗水平，反映买家入市信心持续以及投资需求同步释放。

写字楼方面，季内录得39.6万方呎正净吸纳量，新租赁以银行、金融及保险业最为活跃；租金方面，核心区尤其是中区租金回升较为明显，抵销部分非核心区租金调整，预计2026年整体租金升4%至6%

核心街舖租金下半年看升

萧亮辉亦提到，受惠于入境旅客数字持续增长，加上人民币走强，零售市场表现维持稳健增长；第二季铜锣湾和中环一线街舖均维持零空置率，支持港岛区租金复苏领先九龙区。展望下半年，预期将有更多新零售品牌进驻本港，并料铜锣湾和中环将继续带领核心区一线街舖租金复苏，下半年或有望升3%至5%。

戴德梁行执行董事及香港资本市场部主管高伟雄指，今年上半年投资市场以写字楼物业成交主导，经过明显的资本价格调整，较低的入市门槛为自用型买家提供捞底机会，当中以来自教育机构、金融机构和内地龙头企业需求最为活跃。展望下半年，相信仍然由自用型买家和租住板块需求带动为主。此外，另外，相信在住宅市场维持畅旺的情况下，投资者将进行策略性部署并积极扩充土地储备，下半年或出现更多相关成交，今年全年大额非住宅物业投资总额有望突破超越400亿元水平。