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世邦魏理仕料豪宅价续升 全年看涨5%至10%

楼市动向
更新时间：16:51 2026-07-07 HKT
发布时间：16:51 2026-07-07 HKT

受惠新股市场表现回暖及投资情绪改善等因素带动，楼市下半年有望延续复苏势头。世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事郭伟恩指，本港豪宅市场于第二季保持韧性，尽管成交量有所放缓，豪宅楼价仍持续上升。虽然内地推出新对外投资监管措施，或短暂影响部分买家入市意愿，不过高资产净值人士需求仍见稳健。配合核心地段豪宅供应有限，加上金融市场环境逐步改善，预计豪宅楼价全年录5%至10%升幅，而实际表现将视乎利率走势而定。

租户市场表现将进一步改善

世邦魏理仕预期，2026 年下半年各类租户市场表现将进一步改善。随著租赁需求基本面持续好转，以及IPO项目储备充裕，市场有望延续复苏势头。然而，在融资环境变得更有利之前，资本市场投资活动料将维持选择性部署。另一方面，由于供应持续受限，豪宅住宅市场需求预料将保持稳健，继续为价格提供支持。

商业方面，世邦魏理仕香港区研究部主管陈锦平指，商业房地产市场于今年第二季持续向好，各行业租户需求增强且投资投资情绪有所改善，并预计市场气氛于下半年将进一步改善，成交量可再录增长。

世邦魏理仕香港顾问服务首席营运官冯慧诗指出，第二季写字楼租赁活动按季上升23%至110万方呎，而上半年累计租赁面积达210万方呎，相当去年全年总量的48%。而由于缺乏新供应，加上市场录得正吸纳量，全港写字楼空置率下降0.6个百分点至16.2%，连续两个季度录得回落，租金则扭转上半年跌势，按季上升2.0%，年初至今累升3.5%。

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