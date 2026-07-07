丽新西半山项目申宽18%高限 建46伙豪宅

丽新持有的西半山旭龢道住宅地项目，最新向城规会申请放宽18.7%高限，以兴建2幢住宅大厦，共提供46个单位。

料于2030年12月落成

地盘面积约18,025方呎，以地积比率约5倍发展，申请将北面地盘高限由190米(主水平基准以‧下同)增加至225.5米，增高约35.5米或18.7%，合共建2幢楼高3至31层分层住宅大楼，当中北面项目最高，将建1幢楼高31层大楼，而南面亦建1幢楼高3层的低座大楼，楼高约144.56米，该项目共提供46伙，平均每户单位面积约1,959方呎，可建总楼面约90,127方呎。料于2030年12月落成。

丽新持有的西半山旭龢道住宅地项目，最新向城规会申请放宽18.7%高限，以兴建2幢住宅大厦，共提供46个单位。

该项目共提供46伙，平均每户单位面积约1,959方呎，可建总楼面约90,127方呎。

申请人指，发展与周边中至高密度住宅发展相容，建筑设计考虑到周边的楼宇高度。最新方案透过沿旭龢道设置5米后退及绿化，为旭龢道提供更舒适行人环境，减轻沿路挡土墙压迫感。另外，透过在干德道兴建有盖小巴站，改善现有街道景观及为候车乘客提供舒适候车环境。