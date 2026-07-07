上半年逾5000万豪宅破300宗 创一手新例后新高

受惠海外及内地资金流入市场，超级豪宅成交持续。美联指，今年上半年全港逾5,000万元一手成交量首次突破300宗水平，创2013年新《一手销售条例》后新高，展望下半年整体表现均有望平稳向上。

美联董事李颂贤表示，受惠上半年楼市需求上升及资金寻求保值增值，上半年全港一手成交量录约11,538宗，创《一手销售条例》实施以来的纪录新高。当中港岛区（包括愉景湾）一手成交表现同样瞩目，上半年共录得约1,404宗，成交量创下近8年来的第三高水平，反映市场对港岛区物业的刚性需求持续强劲。

李颂贤续指，今年上半年全港逾5,000万元一手成交量首次突破300宗水平，同样创出《一手销售条例》后的新纪录。而港岛区逾5,000万元一手超级豪宅成交量录得约155宗，较去年同期约82宗大幅上升近9成，创出《一手销售条例》后的新高，而港岛区逾亿元一手成交量录约62宗，更较去年同期约16宗激增约2.8倍，反映市场对极高端物业的追捧程度。

下半年有望平稳向上

展望下半年，李颂贤表示港岛区豪宅供应长期欠缺，在求过于供情况下，优质豪宅的价格具强劲支持，并预期下半年区内整体表现将继续看好，全年超级豪宅及山顶南区交投量均有望平稳向上。

美联首席区域营业董事方富义表示，目前豪宅买家以用家为主，随著供应逐渐减少，买家为求心头好会愿意更花成本入市，因此豪宅价钱升幅较整体楼市升幅有大分别，不过对比历史高位仍有一定距离。客源方面，相比起二手豪宅，内地客更偏向追捧一手亿元豪宅，占比约4至5成，二手方面则仅占约一成半。值得一提为，近期黄竹坑站上盖一手招标物业亦录有不少外籍客入市，包括韩国、日本、欧美客。