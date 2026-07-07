内地生抢租暑期转旺 KENNEDY 38呎租91元高市价一成

踏入暑期租赁旺季，住宅租务市场明显转趋活跃，屋苑连环录内地生承租个案。港置高级联席董事谭浩智表示，坚尼地城KENNEDY 38中层F室，面积约265方呎，属开放式间隔，单位获内地来港硕士生以每月2.42万承租，呎租约91.3元，较市价高10%，租客以预缴一年租金形式租用单位，涉及资金约29.04万。

租金回报率约3.2厘

美联高级分区营业经理黄丽贞表示，将军澳海茵庄园2座高层A5室，面积约283方呎，属1房间隔，最新获内地生以每月约1.48万承租，呎租约52.3元。租客「一炮过」预缴全年租金，涉资约17.76万，而业主去年4月以约555万购入单位，租金回报率约3.2厘。

中原资深分区营业经理潘婉儿表示，沙田伟华中心最新录2名内地生合租个案，屋苑2座低层G室，面积297方呎，2房间隔，以每月1.68万租出，呎租56.6元，租客同样预先缴付一年租金，涉及资金约20.16万。

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