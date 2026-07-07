信德银主盘每呎1.38万易手 「凯旋门皇宫」业主曾持有

曾将旗下九龙站凯旋门特色户豪装而有「凯旋门皇宫」业主之称、中联石化前主席许智铭（前称许智明），其早年持有的上环信德中心单位，年前沦为银主盘，上月成功沽售，资料显示，作价1.78亿，呎价13781元。

升幅逾2.5倍

信德中心东翼招商局大厦19楼4至12室，建筑面积共约12916方呎，望全海景，属优质单位，银主早于2024年放售，当时市值约2.3亿，以最新易手价1.78亿计算，呎价约13781元。

许智铭及相关人士早于1999至2000年期间，以共约5045.47万购入，惟近年因卷入财务问题，物业终落入银主手上并遭接管出售。若以最新成交价对比，物业于20多年间帐面大幅升值约1.27亿，升幅逾2.5倍。于2018年商厦市况高峰期，信德中心录呎价曾创下4.2万的纪录。