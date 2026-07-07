Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

京东积极在港扩充 进军学生宿舍市场 7.5亿购远东油麻地物业 料回报率达6厘

楼市动向
更新时间：10:40 2026-07-07 HKT
发布时间：10:40 2026-07-07 HKT

京东近年积极增加在港投资，最新向远东发展购入油麻地学生宿舍项目，初步作价为7.5亿，远东旗下公司会按照协议，在交易完成后再租回宿舍营运3年，并于期内每年向京东支付保证收入4500万，若按上述成交价计算，回报率约达6厘。

远东发展昨日发表公告表示，上周五（3日）与京东旗下JD Fabulous订立买卖协议，以7.5亿出售捷彩公司全部已发行股份。该公司持有前身为油麻地海景丝丽酒店的学生宿舍项目，酒店一直将客房转换为学生宿舍单位。交易完成后，物业将进行全面改建作学生宿舍营运，预期于今年下半年完成。

远东售后租回 每年支付保证收入

根据管理协议，在完成交易之后，远东旗下公司将透过售后租回模式，继续管理及营运该学生宿舍，为期3年，并于3年期内每年向京东支付保证收入4500万。

物业初步成交价为7.5亿，较今年3月底经审核帐面净值约2.66亿，约有4.84亿溢价，预期完成后录得出售收益约4.23亿，偿还现有银行贷款之后，余下1.06亿将用作集团一般营运资金。

远东表示，是次交易提供与京东建立策略关系的机会，会探索进一步合作机会，包括潜在学生宿舍计划。

相关文章：远东发展7.5亿沽油麻地学生宿舍予京东 料录逾4.2亿收益

去年底35亿购中国建设银行大厦5成权益

是次为京东首次进军本港学生宿舍市场，而集团近年积极增加在港投资，包括收购本地连锁超市佳宝，并在上月首度于本港开设实体店京东MALL，位于湾仔华润湾景中心，占地两层，总面积约3万方呎。

相关文章：湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折

此外，去年底集团以35亿向丽新收购中环中国建设银行大厦50%权益，呎价约为31300元；旗下京东智能产发2024年底收购沙田利丰中心全幢，市场消息指整幢作价约18亿。

相关文章：中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

京东日前更与中国海外、招商局置地、华润置地（海外）、中国旅游集团投资运营公司及信和合组财团，入标竞投洪水桥片区开发试点项目，业界料京东主要承担片区内产业用地的发展。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
6小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
14小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
46分钟前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
5小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
13小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
2026-07-06 11:44 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
3小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
16小时前