京东积极在港扩充 进军学生宿舍市场 7.5亿购远东油麻地物业 料回报率达6厘

京东近年积极增加在港投资，最新向远东发展购入油麻地学生宿舍项目，初步作价为7.5亿，远东旗下公司会按照协议，在交易完成后再租回宿舍营运3年，并于期内每年向京东支付保证收入4500万，若按上述成交价计算，回报率约达6厘。

远东发展昨日发表公告表示，上周五（3日）与京东旗下JD Fabulous订立买卖协议，以7.5亿出售捷彩公司全部已发行股份。该公司持有前身为油麻地海景丝丽酒店的学生宿舍项目，酒店一直将客房转换为学生宿舍单位。交易完成后，物业将进行全面改建作学生宿舍营运，预期于今年下半年完成。

远东售后租回 每年支付保证收入

根据管理协议，在完成交易之后，远东旗下公司将透过售后租回模式，继续管理及营运该学生宿舍，为期3年，并于3年期内每年向京东支付保证收入4500万。

物业初步成交价为7.5亿，较今年3月底经审核帐面净值约2.66亿，约有4.84亿溢价，预期完成后录得出售收益约4.23亿，偿还现有银行贷款之后，余下1.06亿将用作集团一般营运资金。

远东表示，是次交易提供与京东建立策略关系的机会，会探索进一步合作机会，包括潜在学生宿舍计划。

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去年底35亿购中国建设银行大厦5成权益

是次为京东首次进军本港学生宿舍市场，而集团近年积极增加在港投资，包括收购本地连锁超市佳宝，并在上月首度于本港开设实体店京东MALL，位于湾仔华润湾景中心，占地两层，总面积约3万方呎。

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此外，去年底集团以35亿向丽新收购中环中国建设银行大厦50%权益，呎价约为31300元；旗下京东智能产发2024年底收购沙田利丰中心全幢，市场消息指整幢作价约18亿。

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京东日前更与中国海外、招商局置地、华润置地（海外）、中国旅游集团投资运营公司及信和合组财团，入标竞投洪水桥片区开发试点项目，业界料京东主要承担片区内产业用地的发展。