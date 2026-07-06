仲量联行：首5个月住宅成交量攀升44% 料下半年楼价企稳

仲量联行发表中期市场回顾及预测，仲量联行香港主席曾焕平表示，今年上半年住宅市场保持畅旺，首5个月整体住宅成交量按年攀升44.2%，同期整体楼价上扬7.4%。并预计下半年楼价可继续企稳，全年楼价料升5%至10%，不过下半年息口走势及内地资本管制机制将对楼市存重要影响。

料下半年楼价将企稳

曾焕平指，上半年住宅市场畅旺主要受惠息口维持稳定及IPO市场表现强劲，带动资金流入住宅市场。另外政府推行专才优才计划及增加非本地生学额亦为住宅及租务市场带来新刚需。未来下半年随著租金上行带动激发投资客入市，及带动「转租为买」情况持续，而内地资金持续涌入将为楼价带来新支撑，因此预计中小型住宅全年楼价升幅介乎5%至10%，且大部分升幅已于上半年实现；料下半年楼价将企稳，未见回调压力。

不过下半年住宅市场仍有一定隐忧，曾焕平表示早前因地缘局势紧张导致油价攀升，令美联储局目前趋向加息，发展以市场价甚至高市价推盘，且仍有价有市，一但息口上调将令发展商持货成本压力增大，未来推盘部署或聚焦出货为主，导致早前发展商以优惠价出货情况再出现，对楼价构成一定压力。另外内地早前实施收紧资本管制，虽然目前暂时影响股票及证券市场，不过亦令内地资金整体转持观望态度，或进一步削弱本港豪宅及中小型住宅市场购买力。

仲量联行香港商业部主管郭礼言（Sam Gourlay）表示，鉴于金融机构及相关企业的租务需求转强，中环甲厦租金全年料录10%至15%，整体全年则料升0%至5%。空置率方面，由于部分租户因中环租金攀升而转移阵地，带动市场复苏不再局限单一地区，不过由于新供应相继落成，料将限制空置率进一步下降空间。

预今年街舖租金跌幅将进一步收窄

仲量联行香港商舖部资深董事陈永慧提到，目前内地来港品牌从聚焦餐饮类扩展至化妆品、生活百货及电子产业等范畴，并预计未来会有更多不同类型内地品牌落户香港。展望未来，预期今年街舖租金跌幅将进一步收窄至0%至5%。至于优质商场租金，预计今年亦将录得0%至5%跌幅。

仲量联行资本市场部执行董事陈柱衡说，上半年各类商业资产中，仅酒店及服务式住宅录得增长，期内成交额上升20.5%，主要受发展学生宿舍带动。展望下半年，随著住宅市场回暖，预计住宅地皮将成为投资市场焦点。另一方面，在学生宿舍需求及旅游业持续复苏双重带动下，酒店物业盘源料将渐趋紧绌，乙级及丙级商厦亦因「城中学府计划」推动下逐渐成为备受市场关注的另类投资机遇。