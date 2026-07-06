「柔性管治」迎战粗犷行业 利嘉阁施慧勤谈接班之道 执行力受父亲启发

在普遍由男性主导、竞争氛围粗犷的地产代理行业中，女性领导者如何带领团队在竞争中突围？中原集团创办人施永青女儿、利嘉阁地产总裁施慧勤（Janet）接棒已有14年，由前线销售「红裤子」出身的她，坦言地产代理「靠硬夹是夹不到的」，因而自创一套与下属建立互信的「柔性管治」哲学。

访问言论重点 接棒已有14年，由前线销售「红裤子」出身的她，坦言地产代理「靠硬夹是夹不到的」

自创一套与下属建立互信的「柔性管治」哲学管理公司，重视「当机立断」高效办事方式

2018年起推行「真盘源」，阵痛过后终迎来回报

利嘉阁二手市占率逐渐提升至现时9%

楼市处于上行周期，息口轻微波动不会构成太剧烈的负面影响

作为接棒的「二代」，由父亲手上接手已有14年，施慧勤坦言目前施永青已「交接得七七八八」，甚少参与日常营运会议，贯彻其「无为而治」的作风。谈及与父亲的共事点滴，施慧勤笑言两人开会时经常会「面红耳热」，但绝不伤感情：「很多时大家有不同看法，在会上别人可能觉得『施生同小姐意见好唔同』。但我会自己想清楚，如果发觉他是对的，我就会跟他的想法去做。」

「面红耳热」却不伤感情

面对时代变迁，施慧勤亦有企硬的时候：「例如公司出钱的财务流程，在他的年代觉得写支票、多重签名才安全谨慎。但我认为这样极不具效率（Efficient），浪费太多时间。我会强烈表达意见，坚持简化流程。」

尽管时有争论，但施慧勤对父亲的管治智慧深感敬佩，尤其是其「当机立断」的魄力。「他觉得有事要改变，就会立刻动手，好过迟起步。他以前经常追问下属『做咗未？』，这让我明白执行力的重要性，现在我也朝着这个高效率的方向做事。」

地产代理是一个以男性主导、竞争极为粗犷的行业，以往甚至时有争客打架的情况。作为女性领导者，施慧勤有一套独特的「柔性管治」哲学。这个行业的人，即使想「硬夹」是夹不到的。

「当机立断」好过迟起步

她深明前线运作，因为她自己也是「红裤子」出身，曾亲身做过销售。「我不觉得管理层与前线是对立的。我会给予下属『方案权』，只要不触碰公司底线，我会给予资源让他们试行灵活的做法。」

她倾向建立一班互信的核心管理班底，透过单对单的深入沟通，了解前线实际所需。「当你制订的制度能方便他们做事、提高成效，他们自然会视你为『同路人』，并会全力支持配合。」

除了内部管理，亦高度关注楼市未来走向。面对未来联储局的加息走势，施慧勤认为市场充斥着不确定性。「特朗普上台或许有减息压力以稳定市场，但联储局仍具独立性，需顾及压抑通胀及各项数据。加上宏观地缘政治、打仗等因素，每天都在变化。」

利嘉阁施慧勤（左）接棒已有14年，自创一套与下属建立互信的「柔性管治」哲学。旁为廖伟强。

楼市周期已重回升轨

不过，施慧勤对香港楼市并不悲观。她指出，息口只是影响楼市的其中一个因素，她指，楼市是一个高度周期性的市场，目前我们看到周期明显是向上的。

即使下半年升势可能稍作喘息或放缓，但向上趋势已成。除非受到极大的外围冲击才会逆转，否则现时轻微的息口波动，不会对楼市造成太剧烈的负面影响。

推「真盘源」初期须忍受阵痛

地产代理行业竞争激烈，一直以来「钓鱼盘」、「假盘」充斥市面。施慧勤2018年开始大刀阔斧推行「真盘源」计划，经历八年，克服了内部强烈反对与阵痛，令利嘉阁二手市占率拾级而上。

破釜沉舟「逼员工改变心态」

施慧勤直言以往为求吸客，业界「无所不用其极」。利嘉阁自2018年起推行「真盘源」计划，施慧勤透露，单是投放电视、线上线下广告、巴士宣传，以至引入AI系统及培训前线员工的时间成本，至今已投资逾千万元。「最难过的一关，其实是管理层自己的心理关口。因为做这件事对社会绝对是好事，但短期内一定会损害前线及公司的利益。」

改革初期的阵痛立竿见影的，为了确保「真盘源」，公司严格要求必须取得业主签署的委托书才能将楼盘上架。结果，利嘉阁网上盘量瞬间由逾2万个，断崖式暴跌至仅约6000多个。「当时前线怨声载道，甚至有小区经理拉大队人离职。」施慧勤坦言，面对反对声音，管理层只能「半夹半解释」，透过破釜沉舟的决心，逼使员工改变心态。

幸而，坚持最终迎来了回报。随着地产代理监管局近年严厉执法，加上电子签名普及，现时利嘉阁盘量已回升至约2.4万个。二手市占率亦由推行初期5%升至现时9%，单计今年6月份，透过WhatsApp客源查询量更按年大增80%。施慧勤自豪说，客人发觉不会被骗自然会归心。



星岛专访