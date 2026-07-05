新盘货尾单日10宗交投 雅盈峰3房逾9028万沽 YOHO WEST连录成交

近日市场上未有全新盘推出销售，一手市场成交仍以货尾盘主导，虽然昨单日共录约10宗交投，但是亦不乏破顶价个案，最瞩目为中环雅盈峰一个3房大宅以每呎7.2万招标沽，创该项目新高纪录；而黄竹坑DEEP WATER SOUTH、天水围YOHO WEST持续受追捧，并连录成交个案。

雅盈峰呎售7.2万破顶

盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰再录破顶成交个案，为26楼B室，面积1,254方呎，属「CROWN COLLECTION」系列的3房2套连工作间户型，成交价为9,028.8万，呎价达72,000元，创下项目呎价新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，是次成交呎价达7.2万，不仅创下项目新高，同时亦充分反映实力买家对优质豪宅物业的高度追捧。该买家看好中环半山传统豪宅地段的长远升值潜力，尤其钟情项目邻近中环核心地段，既能享受都市生活便利，又坐拥半山宁静居住环境。加上项目景观开扬，具备难以复制优势，而半山区全新住宅供应极为有限，项目现时可供选择的单位已属有限，故果断入市。

位于己连拿利3号的雅盈峰一共设99个单位，该盘开售迄今累计沽出91伙，总成交金额约30亿；目前该盘余下8伙待售，其中位于「CROWN COLLECTION」系列高层单位占6伙，面积1,254及1,608方呎；余下2伙属特色单位，包括31楼平台特色户，面积2,523方呎，附连258方呎平台，以及面积2,520方呎的天台特色户，附连472方呎天台。

DEEP WATER SOUTH连沽2伙

由会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸新盘DEEP WATER SOUTH 6B期GRANDE BLANC连沽2伙，单日套现逾7121万。该公司副主席兼常务董事黄光耀表示，最新标售单位包括1B座27楼A室，面积918方呎，属3房1套连工作间套间隔，单位可享住客会所泳池景，并望南朗山翠绿山峦，成交价逾3,709.63万，呎价40,410元。

另一伙为同座19楼B室，面积922方呎，属3房1套连储物室套设计。单位位处大单边，可远眺南朗山翠绿山峦，以3,411.4万成交，呎价37,000元。整个项目开售至今累售192伙，套现近36.1亿。

YOHO WEST呎售逾1.7万

新地旗下天水围YOHO WEST亦于昨日连沽2伙，套现逾1,917万。是次成交单位包括2A座29楼A1室，面积696方呎，属3房套连梗厨及工作间套房设计，成交价1,198.8万，呎价17,224元；另一伙为同座26楼A3室，面积410方呎，2房户型，以718.75万售出，呎价17,530元。

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海湾I再添成交，为1B座57楼B室，面积455方呎，2房间隔，以895.9万成交，呎价19,690元。海湾I自今年初开售至今累沽824伙，套现逾73亿。

沄璟4房9278万连车位成交

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟沽售1座22楼B室，面积1,870方呎，为4房双套设计，单位最新以9,278.3万连一个车位成交，呎价约49,617元。

保利置业及尚嘉控股合作发展的油塘新盘朗誉则售出2座32楼A室，面积730方呎，为3房套连多功能套房户型，成交价1,430.8万，呎价19,600元。