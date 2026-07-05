租盘抢手 礼顿山2房6万租出 内地生「一炮过」租GREENWICH

暑假期间为传统租赁旺季，租盘极为抢手，除留学生租楼迎新学年外，加上本地刚需多重夹击下，带动租金持续上涨；市场消息指，跑马地礼顿山9座中层B室，面积924方呎的2房单位，最新以每月6万租出，呎租约65元。

忧选择不多 提早7月起租

大湾置业执行董事陆家民指出，红磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE．GREENWICH一个面积315方呎的1房户，获内地生以1.95万承租，并「一炮过」付全年租金，涉及23.4万，呎租约62元。他指，租客为2名内地生，原定下月才合租，惟睇楼后有感选择不多，担心日后更难租到适合单位，决定提早7月起租。

环海．东岸1.3万租出

中原副区域营业经理黎浩棠说，红磡环海．东岸1A座中层L室，面积197方呎，采开放式间隔，单位座向北方，享开扬都市景，最新以1.3万租出，呎租66元。业主于2019年以417万购入物业，可享3.7厘租金回报。

祥益区域董事袁思表示，屯门时代广场E座中层4室，面积346方呎，属2房户，单位年初完成翻新工程，内栊崭新可即租即住，获区内客以1.37万「即睇即租」，呎租约40元。