盈翠半岛2房945万易手 业主持货13年帐赚50%

近期市场上未有大型全新盘推售，部分准买家回流二手市场觅「笋盘」，成交仍以中细价屋苑为主，利嘉阁助理营业董事彭锦添说，青衣盈翠半岛2期11座高层G室，面积533方呎，属2房户，最新以945万易手，呎价约17,730元；而原业主早于2013年以629万购入，持货13年易手，帐面获利316万或50.2%。

彭氏续指，同区蓝澄湾3座中层G室，面积485方呎的2房单位，则以608万沽出，呎价约12,536元；据了解，原业主于2020年以635万购入，单位6年间贬值约27万或4.3%。

天钻持6年转手蚀46万

中原分行高级资深分区营业经理吴启业表示，大埔天钻9座低层A室，面积751方呎，3房套房连工人套房间隔，议价后以933万获区外客承接，呎价约12,423元。据了解，原业主于2020年以979万购入，持货约6年转手，帐面蚀约46万或4.7%。

祥益区域董事黄庆德指，屯门丰景园3座中层5室，面积340方呎，属2房单位，单位内笼附雅装，收楼后可省却一笔装修开支即可入住，而且厅房可望海景，获区内首置客以398万购入自住，呎价11,706元，属市价成交。原业主于2009年以约86.1万购入，持货17年后转手，帐面大幅获利约311.9万，升值逾3.6倍。

屯门山景邨128万成交

祥益执行董事谢泽铭表示，屯门山景邨景业楼中层A2室，面积381方呎的2房单位，吸引区内客以128万（居二市场价）承接，呎价约3,360元，属市场价成交。原业主于2011年以约26万（居二市场价）一手购入上址，持货15年至今转手，帐面获利约102万或3.9倍。