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其士粉岭安居街工业地申放宽逾18%高限

楼市动向
更新时间：10:42 2026-07-04 HKT
发布时间：10:42 2026-07-04 HKT

政府去年放宽私人项目地面建停车场面楼豁免安排后，不少项目陆续配合相关措施，最新其士国际就旗下粉岭安居街工业地，向城规会申请放宽18.85%高限，以配合将地库停车场移至地面，并计划兴建1幢14层高工厦，涉及可建总楼面约8.78万方呎。

将地库停车场移至地面

据城规会申请文件显示，上述项目位于粉岭安居街（粉岭上水市地段第245号），目前属工业地带，申请放宽建筑物高度限制，以作准许工业用途暨公众停车场。

项目地盘面积约1.76万方呎，以地积比约5倍发展，申请将建筑物高度限制由65米放宽至77.25米，即增高12.25米或18.85%，以配合将地库停车场转至地面安排，计划兴建1幢14层高工厦，涉及可建总楼面约87797方呎。该项目料于2029年12月落成。

料2029年12月落成

另外，项目共有66个车位，包括34个私家车车位、20个中型货车泊车位、11个轻型货车泊车位及1个电单车车位。

其士国际指，建筑物高度增幅符合政府促进私人发展项目安排地面停车场政策；发展符合分区计划大纲图的规划意向、土地用途及最高地积比率限制，所有其他发展参数均与已核准方案保持一致，因此拟议发展预计不会产生其他技术层面的影响。

资料显示，其士国际2022年以2.974亿投得的粉岭安居街工业地，以可建楼面约8.79万方呎计，每方呎楼面地价约3387元。该项目曾于2024年中获屋宇署批出建筑图则，当时准建1幢13层高工厦，并设1层地库停车场；据卖地章程显示，中标发展商需兴建公众停车场，而公众停车场可获豁免计入上述总楼面。

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