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威灵顿街地舖2380万售 持货16年亏损26%

楼市动向
更新时间：10:11 2026-07-03 HKT
发布时间：10:11 2026-07-03 HKT

中环威灵顿街一个地舖早前易手，土地注册处资料显示，作价2326 万，16年间亏损26%。

准买家料回报逾4厘

上址为威灵顿街71号地下连入则阁，于上月4日以2326万易手，买家名字为普通话拼音，料为内地客，据代理提供资料，地舖及阁楼各约700方呎及约600方呎，呎价3.32万（未设阁楼）。市场消息透露，目前租客为茶饮店「牛油果先生」，月租8万至2027年7 月，准买家料回报约4.1厘。

原业主于2010年4月以3150万买入，持货16年帐面蚀让824万，物业跌幅26%。代理评论道，该舖位于威灵顿街旺段，位处摆花街及阁麟街之间，属苏豪区核心地段，人流畅旺。

中环威灵顿街新旧交融，与皇后大道中平行，横跨中环到上环，附近有老牌食肆「麦奀云吞面世家」，以及对面的「沾仔记」及「镛记酒家」。

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