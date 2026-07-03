将军澳基座物业5938万易手 护老院营运商承接 业界解构市场趋势

将军澳「翠岭峰」基座商业部分，原业主持货短短1年，以5938万易手，物业期内升值约18%，由护老院营运商承接，业界人士解构护老院自置物业的市场趋势。

平均呎价5654元

是次易手的翠岭峰基座商业部分， 包括地下及1 楼共3 个舖位，总实用面积约10503方呎，于上月2日以5938万易手，呎价约5654元。

据了解，买家叶映麟及丁燕丽两人，透过FRIENDLY HOME ASSET HOLDINGS LIMITED及KA MEI FENG SHENG LIMITED购入该物业。

其中，叶映麟为安老服务协会委员，本身是多间护老院的经营者，身为业界资深老手，今番出手或可解释为「内行人看准时机」。

短炒一年升值18%

上述物业原业主高诚国际投资有限公司，股东包括香港福建同乡会前会长柯孙培（已故）家族后人，去年5 月以5020万入市，逆市短炒获利918 万或幅度18%。

业内人士表示，随着香港人口老化，护老院需求日益殷切，过去护老院经常面临业主加租或逼迁困扰，老人家要搬迁可是「大工程」。现在趁着商舖造价「大插水」，有实力的营运商干脆转租为买。

其中，土瓜湾马头围道104至112 号富恒阁1、2、3楼，今年2月以1.12 亿成交，面积涉约1.6万方呎，物业由护老中心「转租为买」，直接购入物业作自用营运，免受加租或逼迁影响。

除了营运商自用，这类物业也成了长线投资者心头好。以早前成交的葵涌狮子楼为例，地下舖连1、2楼以8500万易手，现时由安老院以月租58 万元承租。

另外，比起一般零售舖位仅约4 厘回报，安老院通常「租约超长、客源稳定、老人家极少搬迁」，回报往往高达逾8厘。