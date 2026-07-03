洪水桥片区至少收2标书 恒基独资入标 中国海外伙京东信和组六大财团竞投

北都发展加快，首个洪水桥片区项目「采双信封制」招标，占地10.5公顷，包括住宅及产业地各3幅。项目今日中午12时截标，就现场所见，暂收2份标书，包括恒基以独资方式入标，及中国海外伙拍信和等合组财团竞投。

恒基代表。

中国海外财团。

另外，中国海外伙拍招商局置地、华润置地(海外)、中国旅游集团投资运营公司、京东集团股份公司以及信和合组六大财团入标竞投。

该财团指展现对北部都会区发展前景的信心，以及支持香港长远发展的坚定承诺。国家「十五五」 规划明确提出加快北部都会区建设，特区政府首份五年规划亦将北都列为重中之重。北都的发展将为香港带来重要机遇，亦是未来发展的重要动力。是次联合竞标为北部都会区的高质量发展尽一分力，支持香港经济持续向前。



中国海外地产董事总经理游伟光表示，北部都会区为香港首个五年规划重点，也是香港未来发展的关键动力。中国海外身为扎根香港的中央企业，积极对接国家战略、配合特区政府北都发展规划，全力参与片区开发，透过完善居住配套、培育产业，改善市民生活，助力香港经济社会高质量发展。

占地10.5公顷 容许免息分期支付地价

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，该3幅住宅地毗邻港铁洪水桥站，而该站预计在2030年落成，届时住宅落成入伙时可享铁路优势，同时可以接驳拟议的港深西部铁路（洪水桥至前海），日后北都大学城建成后会带来庞大租赁需求。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚指，由于项目规模厅大，涉大量产业用地，及土地平整工程，认为以大型财团才有能力发展及策划发展，目前北都提速发展，并逐渐成型。相信西部铁路开通后，洪水桥将位处策略位置，未来发展潜力大。

资料显示，洪水桥片区由3幅住宅地及3幅企业及科技园用地组成，当中住宅地可建总楼面高达182万方呎，料提供3120伙，综合市场估值约29.12亿至49.14亿，每方呎楼面估值约1600至2700元。另外，企业及科技园用地总楼面达296.37万方呎。中标财团须发展及营运其中最少1幅，其余2幅可于完成平整工程后交还政府向，若愿意多发展1幅或2幅产业地会获得更高评分。

上述片区采「双信封制」招标，非价格建议占70%，价格建议占30%。其中非价格建议主要评审准则聚焦于产业主导，考虑会否发展策略性产业或引进龙头企业、建议发展速度、投资规模和创造就业机会，以及环境、社会及管治建议等。

由于项目发展规模庞大，政府亦容许灵活地价缴付安排，首次推出分期缴付地价，首期为地价25%，其余75%免息3年内付清；同时亦容许交回土地以抵销地价，即交回一些政府会在北都征收土地，以抵销地价，以增加项目财务吸引力，便利不同背景资金合组财团，以及减轻开发商现金流压力。