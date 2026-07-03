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洪水桥片区今截标 估值逾29亿

楼市动向
更新时间：09:48 2026-07-03 HKT
发布时间：09:48 2026-07-03 HKT

北都发展加快，首个洪水桥片区项目将于今日截标，占地10.5公顷，包括住宅及产业地各3幅，当中住宅地综合市场估值约29.12亿至49.14亿，每方呎楼面估值约1600至2700元。另外，为增加财团入标意欲，政府亦「破天荒」容许免息分期支付地价，及以区内指定土地抵销地价。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，该3幅住宅地毗邻港铁洪水桥站，而该站预计在2030年落成，届时住宅落成入伙时可享铁路优势，同时可以接驳拟议的港深西部铁路（洪水桥至前海），日后北都大学城建成后会带来庞大租赁需求。

占地10.5公顷

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚指，由于项目规模厅大，涉大量产业用地，及土地平整工程，认为以大型财团才有能力发展及策划发展，目前北都提速发展，并逐渐成型。相信西部铁路开通后，洪水桥将位处策略位置，未来发展潜力大。

容许免息分期支付地价

资料显示，洪水桥片区由3幅住宅地及3幅企业及科技园用地组成，当中住宅地可建总楼面高达182万方呎，料提供3120伙，综合市场估值约29.12亿至49.14亿，每方呎楼面估值约1600至2700元。另外，企业及科技园用地总楼面达296.37万方呎。中标财团须发展及营运其中最少1幅，其余2幅可于完成平整工程后交还政府，若愿意多发展1幅或2幅产业地会获得更高评分。

上述片区采「双信封制」招标，非价格建议占70%，价格建议占30%。其中非价格建议主要评审准则聚焦于产业主导，考虑会否发展策略性产业或引进龙头企业、建议发展速度、投资规模和创造就业机会。

由于项目发展规模庞大，政府亦容许灵活地价缴付安排，首次推出分期缴付地价，首期为地价25%，其余75%免息3年内付清；同时亦容许交回土地以抵销地价，即交回一些政府会在北都征收土地，以抵销地价，以增加项目财务吸引力，便利不同背景资金合组财团，以及减轻开发商现金流压力。

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