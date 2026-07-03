北都洪水桥片区项目接获两份标书 恒基独资入标 中国海外伙京东信和组六大财团竞投

北都发展加快，首个洪水桥片区项目采「双信封制」招标，占地10.5公顷，包括住宅及产业地各3幅。项目今日中午12时截标，政府共收到两份标书，包括恒基以独资方式入标，及中国海外伙拍信和等合组财团竞投。

发展局发言人表示，接获的标书每份都涉及由多个企业包括发展商和产业营运者所组成的团队，显示「片区」项目能促进不同企业板块的合作，联手推动北都发展，为北都的多元发展模式开启了良好局面。标书评审委员会会随即展开评标的工作，目标是在8月底批出标书。

中国海外伙拍招商局置地、华润置地(海外)、中国旅游集团投资运营公司、京东集团股份公司以及信和合组六大财团入标竞投。该财团指展现对北部都会区发展前景的信心，以及支持香港长远发展的坚定承诺。国家「十五五」 规划明确提出加快北部都会区建设，特区政府首份五年规划亦将北都列为重中之重。北都的发展将为香港带来重要机遇，亦是未来发展的重要动力。是次联合竞标为北部都会区的高质量发展尽一分力，支持香港经济持续向前。

中国海外财团。

中国海外游伟光：全力参与片区开发

中国海外地产董事总经理游伟光表示，北部都会区为香港首个五年规划重点，也是香港未来发展的关键动力。中国海外身为扎根香港的中央企业，积极对接国家战略、配合特区政府北都发展规划，全力参与片区开发，透过完善居住配套、培育产业，改善市民生活，助力香港经济社会高质量发展。

恒基：对香港长远发展充满信心

恒基地产发言人表示，北部都会区是香港未来的重要经济引擎。集团对香港长远发展充满信心，会一直积极支持特区政府，助力香港融入及服务国家发展大局。

恒基代表。

占地10.5公顷 容许免息分期支付地价

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，该3幅住宅地毗邻港铁洪水桥站，而该站预计在2030年落成，届时住宅落成入伙时可享铁路优势，同时可以接驳拟议的港深西部铁路（洪水桥至前海），日后北都大学城建成后会带来庞大租赁需求。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚指，由于项目规模厅大，涉大量产业用地，及土地平整工程，认为以大型财团才有能力发展及策划发展，目前北都提速发展，并逐渐成型。相信西部铁路开通后，洪水桥将位处策略位置，未来发展潜力大。

资料显示，洪水桥片区由3幅住宅地及3幅企业及科技园用地组成，当中住宅地可建总楼面高达182万方呎，料提供3120伙，综合市场估值约29.12亿至49.14亿，每方呎楼面估值约1600至2700元。另外，企业及科技园用地总楼面达296.37万方呎。中标财团须发展及营运其中最少1幅，其余2幅可于完成平整工程后交还政府向，若愿意多发展1幅或2幅产业地会获得更高评分。

上述片区采「双信封制」招标，非价格建议占70%，价格建议占30%。其中非价格建议主要评审准则聚焦于产业主导，考虑会否发展策略性产业或引进龙头企业、建议发展速度、投资规模和创造就业机会，以及环境、社会及管治建议等。

由于项目发展规模庞大，政府亦容许灵活地价缴付安排，首次推出分期缴付地价，首期为地价25%，其余75%免息3年内付清；同时亦容许交回土地以抵销地价，即交回一些政府会在北都征收土地，以抵销地价，以增加项目财务吸引力，便利不同背景资金合组财团，以及减轻开发商现金流压力。