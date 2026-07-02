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上月代理人数3.81万人 连升4个月

楼市动向
更新时间：17:36 2026-07-02 HKT
发布时间：17:36 2026-07-02 HKT

地监局最新数据显示，截至上月底，全港地产代理人数共录38,152人，连升4个月之外，亦创16个月新高。

数据显示，6月底全港地产代理人数录38,152人，对比5月所录的38,057人，按月增加95人或0.25%，连续4个月录得升幅，同时创下16个月新高位。虽然较2022年2月的历史高位42,408人低4,256人，差幅约10.04%。

参考代理统计上月整体物业(包括一手私宅、二手住宅、一手公营房屋、工商舖、纯车位及其他等）注册量约9,420宗计算，平均每约4名地产代理争一张单，竞争程度较5月4.5人争一张单有减轻，惟仍见激烈。

按各项牌照细分，当中持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17,508人，按月减少26人；持有营业员牌照（S牌）最新报20,644人，按月增加121人。至于反映分行数目的营业详情说明书，截至今年6月底录得6,589份，按月增加21份。

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