盛汇李根兴3000万沽铜锣湾地舖 3年半贬四成 预告下半年再集资买舖「换货」

盛汇商舖基金自去年起加快沽货，市场消息指，该基金最新以约3000万沽铜锣湾波斯富街地舖，3年半蚀2000万，贬值4成。基金创办人李根兴昨日（1日）表示，随著赎回压力大幅释放及杠杆降至最低，下半年将转向主动换货，并再度举行集资，为购入更优质物业做好准备。

铜锣湾波斯富街96至106号宝明大厦地下D号舖，面积约800平方呎，以约3,000万元沽出，呎价近3.8万元。

消息指，铜锣湾波斯富街96至106号宝明大厦地下D号舖，面积约800平方呎，以约3000万元沽出，呎价近3.8万元。舖位由两餸饭店以每月约11万元租用，回报率约4.4厘。去年同厦比邻地下C号舖，面积约800平方呎，以3200万元成交。

该舖位由盛汇商舖基金于2022年底购入，作价5000万，当时基金看好通关在即，吼核心区舖位，惟市况未如预期，舖位招租一段时间后未获零售商进驻，最终租予两餸饭店。

该舖位由盛汇商舖基金于2022年底购入，作价5000万，当时基金看好通关在即，吼核心区舖位，惟市况未如预期，舖位招租一段时间后未获零售商进驻，最终租予两餸饭店。近一年基金多番减价放售，按现时3000万元成交价计算，持货3年半蚀让2000万元离场，物业贬值四成。该舖于市高峰期曾由喜运佳钟表店承租，月租高达55万，对上租客时装店月租约9万。

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称待处理赎回余额仅余3000万元

尽管再有舖位蚀让，该基金昨日（7月1日）宣布至今已完成逾3亿元的投资者赎回要求，整体完成度达90%，尚待处理的赎回余额仅剩约3,000万元，降至2024年7月以来最低。

上半年沽7舖套现逾亿

今年上半年，该基金共沽出7个商舖物业，合共套现1.15亿元。随著成交陆续完成，银行贷款将进一步压缩至约4,500万元。扣除可作还款的现金后，净负债比率仅5.96%，为2020年以来最稳健水平。此外，基金强调自2019年成立以来每季均派发股息，至今已累计派发超过2.3亿港元股息予投资者，按每100元基金单位计，累积派息达32.2元。

至于上半年购入的湾仔轩尼诗道111号地舖，基金解释资金来自创办人李根兴及新认购基金的投资者，形容管理层与投资者利益深度绑定，而李根兴个人投资份额一直维持占该基金逾三成。

李根兴透露，基金下半年会继续换货，预计多卖一至两间舖即可满足所有赎回要求，目标年底前再沽出一至两亿元舖位。

作为基金管理人，李根兴强调首要任务是为有意入市的投资者购入优质商舖并主动增值；同时亦要兼顾欲赎回份额的投资者，尽快以合理价钱沽售物业套现。他指出，基金会严格控制借贷比率以应对银行潜在收紧信贷的风险，确保无论市况升跌均能保持充裕的流动性及积极态度。

他透露，基金下半年会继续换货，预计多卖一至两间舖即可满足所有赎回要求，目标年底前再沽出一至两亿元舖位。他形容，目前许多新投资者认为商舖价格已触底，基金将于下半年再集资买舖，而他本人亦会继续按比例增加投资，在低位频频入货。

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