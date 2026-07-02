长沙湾「纳米舖」两个月狂飙40% 「198万」短炒神话 新业主面对挑战

长沙湾元州街一个地舖录罕见短炒，作价仅198万，短短两个月内身价暴涨四成；炒风虽然炽热，惟舖位过去10年，像走马灯一样更换6名租客，新业主面对挑战，要为舖位觅得稳定的租客。

舖位接近公屋元洲邨，惟人流一般。

上址为元州街353至357号冠荣大厦地下B2号舖，建筑面积约100方呎，以198万易手，呎价1.98万，原业主于2026年4月以140万购入，持货2个月帐面获利58万，升幅41%。有代理表示，该舖位交吉多时，面积细细，市值月租6000元至8000元，美容、食品、物业代理，手工艺等手作仔行业合用，适合自佣人士创一番事业。

业主面对新挑战

不过，回看过去10年，该舖位更换过6名租客，从美容店、地产代理、特色食品，甚至季节限定的大闸蟹店，都曾在此「快闪」进驻。2022年至2023年疫情期间，由一间叫「姜宝宝」的商铺承租，售卖手工姜糖，手磨老姜粉及花茶，在社交网站逾200名追踪者，为租客中经营最长，亦只有大约两年时间。

过去10年间，该舖更换过6名租客，美容店，代理行、特色食品及大闸蟹等，曾在此「快闪」进驻。

早年曾有行业长做长有

时间再倒流在2016年之前，该舖位由一间叫「雄记」的公司承租，售卖铝窗配件等五金物件，虽然行业不起眼，历时多年却一直长做长有，自从2016年舖市高峰期时，该店由韩国美容进驻，舖位外形变得亮丽，由此却开展不断转换租客的历史。

盛汇商舖创办人李根兴表示，该舖面积约65呎，门阔约7呎，深约9呎，按差估署平均商舖租金回报3.8厘计算，该舖市值月租6270元。

盛汇商舖创办人李根兴表示，该舖面积约65呎，门阔约7呎，深约9呎，按差估署平均商舖租金回报3.8厘计算，该舖市值月租6270元，该舖接近元州邨，好细间，位置好静，胜在银码细，198万算「好抵买」。