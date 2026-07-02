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中价屋苑上半年交投量创4年新高 日出康城宗数居榜首

楼市动向
更新时间：10:22 2026-07-02 HKT
发布时间：10:22 2026-07-02 HKT

上半年整体楼市气氛向好，港置研究部董事王品弟表示，上半年楼市即使在中东战事爆发的情况下，表现依然理想，二手交投畅旺，中高价二手住宅物业交投亦不俗；据该行研究部综合土地注册处资料显示，今年上半年截至6月29日逾500万至1000万二手住宅录10854宗注册，较25年下半年的8220宗增加约32%，创4年新高。

上半年逾500万至1000万二手住宅录10854宗注册创4年新高。
上半年逾500万至1000万二手住宅录10854宗注册创4年新高。

若以港岛、九龙及新界三区划分注册量表现，当中港岛区（包括愉景湾）录2320宗注册，较去年下半年的1764宗增加约31.5%；新界区录4094宗注册，较去年下半年的3111宗增加约31.6%；九龙区（包括将军澳及西贡）录4440宗注册，较去年下半年的3345宗增加约32.7%。

屋苑排名方面，以将军澳日出康城以432宗注册居榜首，对比去年下半年的288宗增加约50%；荔枝角美孚新邨以163宗注册排第二，较去年下半年的154宗增加约5.8%；西沙SIERRA SEA以155宗位列第三名。

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