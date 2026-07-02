豪宅持续录成交 跑马地礼顿山劲赚1400万沽

近日豪宅市场持续录成交，跑马地礼顿山1座中高层A室，面积1087方呎，属3房套连工人房间隔，新近以3600万连1个车位登记成交，呎价约33119元；而原业主早于2007年以2200万购入，持货19年转手，帐面劲赚1400万，期内单位升值约63.6%。

跑马地礼顿山1座中高层A室，以3600万连车位易手。

君临天下3330万易手

市场消息透露，九龙站君临天下1座中低层D室，面积1051方呎，属3房套单位，以3330万成交，对比银行估价约3177万，高出约153万或4.8%，呎价约31684元；据悉，原业主早于2014年以2420万购入，持货12年沽货，帐面获利约910万或37.6%。

青衣盈翠半岛2座一个凤凰楼层单位（顶楼对下一层），面积897方呎，原则属3房单位，新近以2000万转手，较银行估价约1809万，高出约191万或10.6%，呎价约22297元。据了解，原业主早于2015年以1600万购入，持货11年沽货，帐面获利400万或25%。

九龙塘嘉皇台一个凤凰楼层单位（顶楼对下一层），面积1764方呎，以4208万成交，呎租约23855元；而原业主早于2014年以5300万购入，单位12年间，帐面蚀约1092万或20.6%

北角柏傲山2座中层B室，面积1290方呎，属4房双套间隔，最新以4100万登记成交，呎价约31783元；据了解，原业主早于2015年以4461万一手向发展商购入，持货11年单位贬值约361万或8.1%。