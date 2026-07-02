租赁旺季豪宅屋苑掀抢租 山顶种植道洋房每月18万租出

暑假租赁旺季掀起抢租盘热潮，除留学生趁假期涌港租楼外，连带豪宅屋苑租赁表现相当活跃，最瞩目为山顶种植道50号洋房以每月18万租出，另外，何文田傲玟一个面积1368方呎单位，业主收楼后即以8.8万租出。

种植道洋房月租18万

市场消息指，山顶种植道50号一幢洋房，面积4153方呎单位，新近以每月18万租出，呎租约43元。沙田九肚山豪宅新盘骏岭荟单号屋，面积2753方呎的4房大宅，最新以10.8万获承租，呎租约39元。

大埔康乐园康乐西路一幢独立屋，面积2579方呎，现属5房户，以每月9.5万租出，呎租约37元。

大埔康乐园康乐西路一幢独立屋以每月9.5万租出，呎租约37元。

何文田傲玟呎租64元

另边厢亦有新入伙盘录承租个案，中原分行副区域营业经理伍国俊表示，何文田傲玟1座中层B室，面积1368方呎，采3套房连工人套房间隔，单位座向西南方，享开扬市景，最新以8.8万租出，呎租64元。上址业主刚于今年4月以约3270万买入单位，持货短短2个月即成功租出，现可享3.2厘租金回报。

消息指，何文田站上盖屋苑朗贤峰3座高层C室，面积899方呎，属3房户，则以每月5.1万租出，呎租约57元。

港置分行营业经理周栢达透露，南昌站上盖屋苑汇玺1B座极低层，面积约360方呎，吸引外区客洽询，经议价后以2.13万承租，呎租约59元。业主于今年3月以约740万购入上述单位，可享租金回报约3.5厘。

中原副区域营业董事袁广达说，鲗鱼涌逸桦园2座低层E室，面积896方呎，最新以4.45万租出，呎租50元。据了解，新租客为同区客，心仪单位空间宽敞，地理位置便利，遂租用单位。

世纪21 Q动力蓝湾半岛分行执行董事招洁冰指，小西湾蓝湾半岛8座低层G室，面积594方呎，属3房主人套房，现已改装成大2房套间隔，眺望罗马泳池及欧陆庭园景，最新以2.55万租出，呎租43元；而业主于2019年11月以850万购入，租金回报率约3.6厘。

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