会德丰地产上半年累沽2022伙 销售金额破240亿

会德丰地产今年上半年销售成绩理想，该公司副主席兼常务董事黄光耀表示，上半年销售金额已突破240亿大关，高达241.6亿元，累售2,022伙，两者均大幅增长，是去年同期约2.7倍，可谓「价量兼备」。相信今年余下时间销售成绩有望打破去年纪录，下半年部署推3盘，包括古洞PARK SILICON、启德DOUBLE COAST II及九龙塘豪宅新盘The Monet。

下半年重点部署PARK SILICON

黄光耀指，展望下半年，集团将乘胜追击，重点部署推售位于北部都会区中心位置的古洞PARK SILICON，另推出跑道区压轴项目DOUBLE COAST II。此外，集团旗下位于九龙塘龙庭里超级豪宅The Monet将举办专属活动，项目分3期发展，共设4座分层住宅，提供133伙。

回顾上半年，集团年初以黄竹坑港岛南岸DEEP WATER SOUTH率先带动销情，6B期4房大宅更以8,686万元、呎价逾5.1万元成交，双创项目新高。启德MIAMI QUAY于短短3个月内售出逾300伙，套现逾35.4亿元，可谓「日日有成交」。此外，将军澳日出康城系列及蓝田KOKO HILLS系列都录不俗销情。