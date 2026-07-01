洪水桥3住宅地增密度建3070伙 规划署拒反对申述 作绿色运输系统资金支持

政府早前就《洪水桥及厦村分区计划大纲图》提出多项修订，主要将洪水桥4B区3幅住宅地增加发展密度及高限，以兴建3070伙，将来预留作「洪水桥/厦村新发展区智慧绿色集体运输系统」资金支持。城规会在申述期间收到4份申述，当中2份属反对申述，而规划署拒绝接纳，城规会将于周五（3日）举行会议讨论。

规划署文件显示，城规会在为期2个月法定展示期内，收到4份有效申述，其中2份属反对申述，规划署不支持反对申述，认为不应顺应上述反对申述而修订分区计划大纲图，而城规会将于周五（3日）举行会议讨论。

有助增加房屋供应

规划署指，《智慧绿色集体运输系统》会为洪水桥/厦村新发展区提供轻便和绿色的路面交通接驳服务，以提升新发展区内畅达程度。项目亦会为《智慧绿色集体运输系统》项目提供资金支持。该署预期项目可供用作较高密度住宅发展，不但可充分发挥用地的发展潜力，并有助增加房屋供应。

该署认为，3幅位于已划为「住宅（甲类）6」地带，最高建筑物高度为主水平基准上120米，从未来市中心向边界延伸，成为梯级式建筑物高度轮廓一部分，认为与周边现有及已规划发展并非不相协调。

而且相关技术评估（包括视觉影响评估及空气流通专家评估）显示，只要在「住宅（甲类）6」地带内采取适当缓解措施，如按分区计划大纲图列明，制订高低有致建筑物高度和低矮建筑带，拟议密度较高住宅发展则不会对周边地区造成任何无法克服影响，相关政府决策局/部门对项目不表反对或没有负面意见。

有意见认为单单为加强《智慧绿色集体运输系统》专营项目的财政可行性和财政资助，而把该3幅用地改划作较高密度住宅发展，实欠理据；而且高限由原先的六层增加至主水平基准上120米，会对视觉和空气流通造成负面影响，并产生屏风效应，影响附近低矮住宅发展的通风与采光。

加快淘汰现有棕地

规划署回应指，把3幅用地划为作较高密度住宅发展的「住宅（甲类）6」地带，不但可充分发挥用地发展潜力，加快淘汰现有棕地用途，并有助增加房屋供应，同时亦可为《智慧绿色集体运输系统》提供资金支持，以配合新发展区内已规划公共交通网络。

规划署续指，上述用地最高建筑物高度为主水平基准上120米，从未来市中心向用地边界递降，成为梯级式建筑物高度轮廓的一部分，与洪水桥/厦村新发展区的已规划发展环境并非不相协调。在纳入缓解措施及设计特色后，预计发展不会对周边地区视觉和空气流通造成任何严重负面影响。

资料显示，该3幅住宅地位于洪水桥4B区，即位于金阁豪园对出，新盘汇都以西，由「住宅（乙类）3」地带，改划为「住宅（甲类）6」地带，并定明建筑物高度限制，为主水平基准上120米，合共提供3070伙。

上述住宅地规模最大为4B-2号，地盘面积约17.32万方呎，以兴建8幢（包括2幢作零售用途大楼），楼高约27至31层（包括2层高平台）；另有1层作零售用途，作零售用途2幢大楼16米，合共提供1463伙，住宅总楼面约86.59万方呎，非住宅楼面约3.46万方呎。

