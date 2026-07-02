屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法

屯门一位租户租住单位多年本来一直相安无事，但自去年底起，却因上一手租客欠债而无辜受牵连，三度遭不同收数公司上门滋扰及恐吓。该事主接受《星岛头条》访问时表示，已多次向收数公司澄清并报案，惟仍日夜担忧家人的人身安全。执业大律师陆伟雄则指出，现行法例下常规追讨行为难以入罪，建议最妥善做法是设法寻获旧租客出面解决。

遭收数佬三度上门

事主林先生（化名）一家四口租住屯门某屋苑单位已有5年，每月租金为9,000元。现任业主当年买入单位后随即租给他，生活一直相安无事。然而，自去年底起，林先生一家惨成前租客的代罪羔羊，接连遭受三次收数滋扰。

首次滋扰发生于去年12月底，林先生开始收到寄给祁姓男子的追债信。12月29日，林太目击一名男子在走廊徘徊并望向其单位；翌日该男子更趁单位无人时塞入信件，要求事主寻找上一手租客。林先生随即致电信上的财务公司澄清，并愿意提供租约及业主联络方式证明，反被对方质疑包庇欠债人。

第二次滋扰则于今年3月发生。林先生先收到另一间财务公司格式不同、中英双语且排版精美的追债信。不到两日后，有3名男子上门大力拍门叫道追债，令当时独自在家睡觉的林太太饱受惊吓。至上月22日，林家门外再出现一名戴耳机、行为闪缩的中年男子，对方未有按门铃，直至林太太出门时才按下门铃并装模作样离开，林先生怀疑该男子是在门外「踩线」。

报警投诉无果 妻子夜不能寐

连串滋扰事件对林先生一家造成严重困扰，他从事地盘工作，经常晚归，而太太本身患有情绪病，事件令她严重失眠，他亦担忧妻女的安全，以及邻居会投以异样眼光。

为求自保，他已在门外安装录影门铃拍下滋扰过程，现时不论是否有人在家，都会将木门和铁闸双重锁上。虽然一家人已轮候到公屋，预计今年10月便能搬离，惟他担心这段时间财务公司的行动会升级至淋红油或伤人。

林先生向大厦管理处投诉保安马虎后，一度加强查问陌生访客，惟不久便故态复萌。他亦带同收数信件及片段报警备案，警方指由于未有实质破坏行动，暂时无法进一步处理。他强烈批评财务公司批出贷款时未核实借款人真实住址，导致无辜市民受到不必要的滋扰。

大律师：未有刑毁 警方难介入

针对无辜租客受滋扰的困境，执业大律师陆伟雄指出，若收数人员仅上门拍门、按门铃而没有使用超越法律容许的方式（如刑事毁坏、淋红油等），在法律上属于正常手法，很难入罪，警方确实难以处理。只有当收数人员的行为「过了火」，涉及刑事毁坏或恐吓，警方才能依法拘捕。

被问到能否向法庭申请禁制令，陆伟雄并不建议。他解释，禁制令费用高昂且耗时，动辄需要8万至10万元，加上禁制令必须有明确的针对对象，而事主根本无法得知旧租客曾向多少间财务公司借贷，仅对已知的两间公司申请禁制令意义不大。陆伟雄建议，新租客或业主应以书面形式通知相关财务公司，明确声明旧租客已迁出。

执业大律师陆伟雄。

应书面投诉管理处 向旧租客民事索偿

至于大厦管理公司保安不力，陆伟雄强调单靠口头或电话投诉作用不大，应以书面形式正式投诉。他建议事主持续发信施压，要求管理公司书面回复并列出具体改善措施，例如增加人手巡查。这些「白纸黑字」的纪录，日后可供业主立案法团作为解雇不尽责管理公司的依据。

陆伟雄补充，「解铃还须系铃人」，若业主因单位无法出租而蒙受损失，或新租客因滋扰受影响，最妥当的做法是找出旧租客亲自处理，并提出民事索偿。若不知旧租客下落，可考虑聘请私家侦探寻找其住址；相关的私家侦探费用，日后可透过小额钱债审裁处或区域法院，一并向旧租客追讨。

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