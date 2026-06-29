资金轮流转 股楼现暗涌｜蔡志忠

近年来香港各项数据亮丽，经济前景一片乐观。然而，资金虽然泛滥，利好因素众多，但是股市却持续下跌，原因是甚么？其实资金集中投在IPO上市集资这个板块，得益的是个别股票，整体股市没有利好上涨。反而楼市就相当不错，港府的人才政策和撤销「辣招」措施，让楼市需求变得更大，过去一年，楼市明显量价齐升，吸纳了大量的资金流入这个市场。人们总是觉得疑惑，美股、日经、韩国和台湾的股市都创了新高，香港为何还原地踏步、甚至倒跌？

原因就是在别的股票市场，民众没有其他投资选择，都觉得惟有股市好赚钱，于是全民皆股狂炒股票，指数便越炒越高。可是在香港，市民的选择很多，股市IPO集资全球数一数二，楼市兴旺成交金额屡创新高，这些就吸纳了香港市场大量资金。所谓此消彼长，资金投向楼市，楼价从去年低位反弹逾1成；上市IPO集资领先全球，又吸纳了大量的游资。这些资金的转向，令恒生指数股变得易跌难升。

数据亮丽背后 股楼此消彼长

笔者认为，楼价过去1年升了逾1成，到今年下半年升幅会放缓，直至明年楼价将后劲不继，最好是横行一段时间，只要交投保持一定流通量便行，大众期望的是一个稳定的楼市。金融方面，下半年排队在香港上市的企业有约500间，相当夸张，证明香港是IPO上市集资的最佳热门地区，因此这个板块仍然会继续兴旺。而疲弱的股市最终会找到支持点，因为楼价已显著上升，使资金放缓投进楼市的速度，热钱转而低吸股票。

香港长期作为连接中国内地与国际市场的桥梁，吸引了各类跨国企业、内地龙头企业及创科初创进驻，将香港视为区域总部或进入亚洲市场的跳板。香港的优点包括简单低税制、法治与监管透明、资金与资讯自由、拥有多元人才库等等。有读者问本人，应该投资甚么市场？坦白说，我也是「估估下」，香港拥有多项优势，使大量资金长期流入并保留在香港，这些资金投向哪个板块，哪里就兴旺起来。是楼市、股市，还是IPO市场？应该轮流转吧，聪明的资金会投向超值的板块，逢低吸纳。今年楼市上升，股市反常出现下跌；明年会不会股市上升，楼市偏软掉头向下？

亚洲地产创办人、香港专业地产顾问商会荣誉会长蔡志忠

蔡志忠

亚洲地产创办人、香港专业地产顾问会荣誉会长