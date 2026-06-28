港景峰3房获外区客「零议价」3.5万承租

踏入暑期租赁旺季，住宅租务市场明显转趋活跃。港置分行首席联席董事戴志文表示，尖沙咀港景峰3座中层B室，面积约750方呎，属3房间隔。单位大约两个星期前以每月3.5万放租，最新获外区客「零议价」承租，呎租约47元，属市价水平。资料显示，业主于2009年以约776.8万购入单位，以上述租金计算，租金回报率约5.4厘。

长沙湾寓．捌月租2.52万

中原分行经理叶添水表示，长沙湾寓．捌高层D室，面积559方呎，3房间隔，最新以每月2.52万租出，呎租达45元，若按业主2011年购入价725.3万及最新租金计算，租金回报率约4.2厘。

西营盘晓誉1房月租1.88万

利嘉阁营业董事钟肇基表示，西营盘晓誉中层C室，面积约383方呎，采1房连开放式厨房间隔，最新获区内分支家庭客以每月1.88万承租，呎租约49元。据了解，业主于2012年斥资约642.3万一手购入单位，以上述租金计算，租金回报率约3.5厘。

内地生合租大埔昌运中心

中原分行高级资深分区营业经理吴启业表示，大埔昌运中心1座中层A室，面积342方呎，最新以每月1.5万租出，呎租约44元。据了解，新租客为两名内地生，将于新学年于教大升学，而业主于2021年以570万购入单位，按最新租金计算，租金回报率约3.2厘。

屯门御海湾获每月1.2万承租

祥益区域董事黄庆德表示，屯门御海湾2座低层M室，面积314方呎，采1房设计，最新获区内客以每月1.2万承租，呎租约38元，如以业主2020年购入价约605.2万计算，租金回报率约2.4厘。