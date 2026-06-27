内地生2.1万租KENNEDY 38 平均每呎约92元

政府积极引入外来人才，同时增加大学非本地生比例，屋苑连环录内地生及专才客抢租盘个案。中原高级资深区域营业经理沈兴和表示，西营盘KENNEDY 38中层H室，面积228方呎，采开放式间隔，最新获内地生以每月2.1万承租，呎租约92元。

美联联席区域经理杨锦河表示，红磡BAKER CIRCLE．GREENWICH高层C室，面积约215方呎，属开放式户型，单位原以每月约1.6万放盘，议价后获内地生以每月1.56万承租，呎租约73元，属市价水平。

晓柏峰呎租73元

中原高级分行经理李子清表示，长沙湾晓柏峰A座中层9室，面积185方呎，开放式设计，最新获内地生以每月1.35万承租，呎租约73元，并且预缴一年租金连按金，涉资约18.9万。

中原高级分区营业经理黄达雄称，大埔海宝花园D座低层05室，面积398方呎，2房间隔，议价后以每月1.45万租出，呎租36元，属市价水平。新租客为将于新学年在教大升学的内地生，是次以预先缴付一年租金方式租入单位，涉资约17.4万。

