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ONE STANLEY洋房1.62亿沽 每呎造价4.88万

楼市动向
更新时间：16:37 2026-06-26 HKT
发布时间：16:37 2026-06-26 HKT

建灏旗下赤柱ONE STANLEY洋房成交持续，今日沽出临海第二排BERYL AVENUE 25号洋房，以1.6282亿元招标售出，呎价约48,880元，属同类户型呎价新高。

建灏投资及销售部董事郑智荣表示，上述洋房面积3,331方呎，属4房4套连书房套、工人套、工作间、储物房、前后花园及天台间隔。洋房地下大厅层采高楼底设计，层与层之间高度达4.2米，客饭厅空间分明，最长达 6.5 米，花园面积1,142方呎，前迎壮丽海景。

新买家为商人，并采用120天即供付款计划，斥资1.6282亿元连两个车位购入，呎价约48,880元。

郑智荣亦提到，而整个项目至今已售出49伙，总成交金额逾52.6亿元。随著豪宅交投升温，项目不同间隔及户型陆续被承接，可供出售之单位越来越稀缺，预计今年豪宅楼价升幅15%至20%，而ONE STANLEY亦有机会于9月份再度提升内部指引价。

相关文章：ONE STANLEY天际复式户8620万沽 料今年豪宅楼价升幅达20%

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