恒基新地洪水桥两换地商业项目 申建约1830伙住宅

恒基及新地在洪水桥/厦村新发展区的商业项目，早年「一口气」申请4个(32A、B、C及D区)项目原址换地，同步争取放宽部分限制以作住宅发展，日前已放弃2个申请并由政府收回，而余下2宗个案，即32B及32C区的换地项目，最新向城规会申请住宅发展，合共提供约1,830伙。

规模最大为32B区项目，细分2个地盘发展，地盘面积14.64万方呎，当中地盘A兴建3幢楼高43层分层住宅，共提供不少于1240伙，涉及总楼面约62.59万方呎。而地盘B则以商业发展为主，计划建2幢楼高41层高业楼宇，涉及总楼面约70.88万方呎。

另外32C区项目，地盘面积18.84万方呎，同样细分2个地盘发展，地盘A将建2幢30层高分层住宅，提供约590伙，总楼面约30.14万方呎；而地盘B则以商业发展为主，建4幢47层高商业项目，总楼面约120.58万方呎到。

申请人指，拟议发展与政府近期在洪水桥/厦村新发展区内商业用地提供弹性，以作住宅用途的策略方针相符；发展用途组合可以提供多样化发展，强化洪水桥市中心定位；拟议发展提供适量的住宅用途，可作为带动洪水桥/厦村新发展区内其他发展的催化剂。

两换地项目撤回申请 政府进场收地涉逾3.8亿

地政总署昨日公布，在洪水桥/厦村新发展区第二期发展张贴第五批收回土地公告，收回71幅私人土地，涉及恒基及新地持有的第32A及D区商业地；该署指，上述用地总面积约36.49万方呎。若以新界收回私人土地特惠补偿第一级农地价每方呎1,043元计，收地金额逾3.8亿元。

据消息透露，是次政府收回的土地，涉及恒基及新地持有的商用用地。由于现时写字楼市道疲弱，须要补地价后进行发展并不化算，加上政府有意扩大「大学城」发展规模，因此撤回原址换地申请，借此支持政府发展规划。

洪水桥/厦村新发展区第二阶段原址换地，有5幅商业地(4宗申请个案)原址换地完成期限「死线」原定去年12月底，其后二度延期至今年6月30日。最新有2宗原址换地申请已撤回。

地政总署回复指，洪水桥/厦村新发展区第二期发展张贴第五批收回土地公告，收回71幅私人土地，包括位于第32A区及第32D区已撤回的原址换地申请用地，以及余下两宗在第32B区、第32C区的原址换地申请范围内，需由政府收回少量的第三方土地。

上述71幅私人土地将于公告张贴后三个月（即今年9月26日）复归政府所有。政府会在土地复归政府后，向相关土地业权人发放特惠土地补偿。

另外，地政总署昨亦就新田科技城第一期发展第二批次土地张贴收地公告，涉及278幅私人土地，合共约117公顷(1,259.37万方呎)。若以新界收回私人土地特惠补偿第一级农地价每方呎1043元计，涉及逾131.35亿元。有关土地将于公告张贴后3个月（即今年9月26日）复归政府所有。

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