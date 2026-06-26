MONACO ONE获内地生承租 平均每呎约56元

踏入暑期租务旺季，内地生涌港掀起抢租潮。港置分行高级营业经理袁世昌表示，启德MONACO ONE 2A座中层D室，面积约326方呎，属1房间隔，单位放租仅两星期，议价后轻微减价200元，以每月1.83万租出，呎租约56.1元。据悉，租客为内地生，并一次过缴付全年租金，而业主于2021年以约860万购入单位，按现时租金计算，租金回报率约2.6厘。

中原分行分区营业经理吴嘉权表示，沙田第一城17座中层C室，面积327方呎，2房间隔，原以每月约1.53万放租，议价后以每月1.5万租出，呎租约45.9元。据了解，新租客为两名内地生，以预先缴付一年租金方式租用单位，而业主于2025年以422万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约4.3厘。

沙田第一城2房1.5万租出

中原分行分区营业经理林志明表示，马鞍山荟朗1座高层B01室，面积229方呎，开放式间隔，议价后以每月1.25万租出，呎租约54.6元。新租客为将于新学年入读城大内地生，是次以先付一年租金形式租用，而业主于2024年以约324万购入，租金回报率约4.6厘。

区内代理表示，西营盘翰林峰5座高层B室，面积215方呎，开放式间隔，最新以每月2.1万获内地生承租，呎租约98元，较对上一份租约每月租金1.98万，高出约6%，若按业主2025年购入价530万计算，租金回报率约4.75厘。

同区尚珑中层E室，面积265方呎，属1房间隔，最新以每月2.2万租出，呎租约83元，新租客为外籍华侨学生，准备新学年入读香港大学，是次以预先缴付一年租金方式提前租用单位。据了解，业主于2025年斥资564万购入单位，按上述租金计算，租金回报率约4.7厘。