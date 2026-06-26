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外区客追价购屯门上源银主盘 363万易手 呎价9213元

楼市动向
更新时间：10:43 2026-06-26 HKT
发布时间：10:43 2026-06-26 HKT

随着市场上笋盘买少见少，银主盘亦成为用家追捧对象。利嘉阁分行高级经理黄锦鹏表示，屯门上源6B座高层F室，属于银主物业，面积约394方呎，采1房连开放式厨房间隔，最新以363万易手，呎价约9213元。

黄锦鹏表示，买家为首置客，原居住于九龙，因希望改善居住环境，属决定洽购，第一口价已经非常贴近银主开价，但因竞争对手众多，决定「追价」至高于银主开价购入单位。

港置分行首席联席董事梁德权表示，红磡都会轩1座高层11室，面积约464方呎，属2房间隔，属于银主盘，原开价约840万放售，旗盘仅3日吸引同区客洽询，最终以865.2万成交，呎价约18647元，低市价约5%。

都会轩2房865万售

事实上，楼价稳步向上，买家态度转趋积极，近期「零议价」成交明显增加。世纪21奇丰分行助理区域营业董事黎健峰表示，马鞍山星涛湾2座高层B室，面积541方呎，属2房间隔，单位原开价830万放售，最终「零议价」成交，呎价约15342元。

据了解，原业主于2008年7月以约340万购入单位，持货18年后转售，帐面获利约490万，期内单位升值逾1.4倍。

至于其他成交，祥益区域董事黄庆德表示，屯门丰景园1座中层7室，面积347方呎，2房间隔。据了解，单位放售短短5个小时，火速获同区投资客以332万「即睇即买」，呎价约9568元，属市价成交，若按单位现时市值租金每月约1.1万计算，租金回报率达4厘。

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