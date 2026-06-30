指标屋苑6月估价「升多跌少」 城市花园升逾4%最多 海怡半岛创近2年高

整体楼市气氛保持理想，银行取态大致正面，继续调升多个屋苑单位估价，据《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，在6月出现「升多跌少」情况，共有12个单位估价按月报升，幅度约0.26%至4.22%，当中北角城市花园升幅最多。

今年6月有12个屋苑单位的银行估价升约0.26%至4.22%，对比上月16个屋苑升0.53%至4.56%有所少；另一方面，5月未有估价录升下跌屋苑，而在6月就有7个单位录下跌，为今年以来下跌屋苑最多的一个月，估价按月跌幅由0.51%至3.33%。另外，月内有1个单位按月估价维持不变。

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指标屋苑中估价升幅最多为北角城市花园9座中层C室，面积581方呎，其估价由按月持平，在本月调高36万或4.22%，最新估价报890万，更创2023年10月后近2年新高纪录。

月内升幅第二多为将军澳新都城1期1座低层E室，面积539方呎，估价由5月的718万增至的747万，升度约4.04%，值得留意的是，该单位估价由去年10月起连8个月，累升141万或约23.3%；而鸭脷洲海怡半岛23座美轩阁中低层B室，单位面积590方呎，最新估价报855万，按月升3.76%，该单位估价亦创2023年7月后近2年新高。

7个屋苑估价按月减少 德福花园跌逾3%

另外，20大屋苑中有7个的估价按月减少，以九龙湾德福花园K座中低层7室跌最多，面积493方呎，最新估价为581万，相较5月时的601万跌约3.33%。其次为马鞍山新港城A座低层5室，面积579方呎，估价由上月710万跌至694万，按月减少16万或2.25%。

荃湾中心终止12个月连升

值得一提的是，荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，最新估价409万，终止连续12个月升势，按月调头向下，对比月的418万，按月轻微减少9万或约2.15%。

月内另有1个屋苑估价按月保持不变，为东涌映湾园2期6座低层A室，面积852方呎，其估价连续2个月维持852万。