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恒基黄埔街旧楼下月举行拍卖 底价为5.8亿 历经逾十年收购

楼市动向
更新时间：10:19 2026-06-26 HKT
发布时间：10:19 2026-06-26 HKT

政府2024年底放宽申请强拍门槛至七成业权及容许合并相连地段作单一申请后，当年首宗合并地盘申请个案、即恒基并购的红磡黄埔街旧楼，在上月底获土地审裁处批出强拍令后，最新落实在下月16日举行公开拍卖，底价为5.8亿。

上述项目是2024年底放宽旧楼强拍门槛首宗申请个案，门槛由以往最低80%，降低至70%业权，恒基在新强拍条例实施首日将黄埔街两幢旧楼合并申请强拍，包括黄埔街18至20A号，现为1幢楼高8层旧楼，于1957年落成，至今约69年楼龄。

首宗合并地盘申请个案

同时一并纳入申请的则为黄埔街22至24号和必嘉街88至90A号，同样楼高8层，至今楼龄约69年，恒基本身早于2021年3月已透过强拍以4.8亿统一业权。

事实上，前者地段因经营烧腊茶餐厅的东主关位源及相关人士持有约21.88%业权而拉锯多时，其后关氏将在上月初以6900万沽出该批物业。

可建总楼面逾4.5万呎

发展商曾指，上述两个地盘将会合并发展，而合并后占地逾5000方呎，未来将会按地积比率9倍进行重建，涉及可建总楼面面积逾4.5万方呎，属必嘉坊最新一期发展项目。

翻查资料，恒基至今已耗时逾10年并购红磡黄埔机利士南路、黄埔街、宝其利街及必嘉街等多条街道，其中部分地段已重建成新盘，近年先后推出销售，包括BAKER CIRCLE系列共3个新盘，以及全新项目MIDTOWN SOUTH等楼盘，最新一期为首汇，该盘于今年3月底开售，3个星期内已售出逾8成单位，项目至今则累售217伙，占整个楼盘近9成，合共套现逾18亿。

相关文章：恒基红磡黄埔街旧楼批强拍令 底价5.8亿 高出前年申请时4倍

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