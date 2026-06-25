北角英皇道地舖4880万易手 专家拆解「趁逆市执平货」

北角英皇道一个地舖以4880万易手，原业主高峰期「摸顶」购货，13年劲蚀高达35%，这宗看似平平无奇的买卖，专家拆解该舖位受投资者追捧原因，「价格跌得深」及「回报够稳」。

持货13年亏损高达35%

北角英皇道433至437号珠玑大厦地下B号舖，建筑面积约2000方呎，以易手价4880万计算，呎价2.44万，原业主于2013年9月舖市高峰期「摸顶」以7500万购入该物业，持货约13年帐面录亏损约2620万，幅度高达35%。该舖由韩式料理「Seoul Noodle Shop」，在区内颇受欢迎。

拥有「微型地理优势」

中原（工商舖）董事总经理潘志明分析指，该舖位拥有独特的「微型地理优势」，虽然该地段并非英皇道最旺段，惟舖位拥有特点与优势，高头大马，22呎超阔门面。「阔面」，意味着广告效应大，不论经营餐厅还是零售，吸客能力都比「深而窄」舖位高很多。

该舖位接近港运城写字楼，周边有学校，代表「午市有学生及打工仔，晚市有街坊」的互补效应，只要租客粉面店走平民化路线，相信生意能细水长流。再者，北角受北上消属影响较少，住宅密度极高，消费力相对地强。

他又说，原业主在2013年以7500万买入，现在4880万卖走，新买家以「六五折买到同样资产」，感到「泡沫已被挤走」，甚至「最坏的时间已成过去」，现价比较合理，更有可能超值。换言之，买家看中不是「暴升」，而是「价格跌得深」及「回报够稳」。

盛汇商舖基金创办人李根兴则表示，该舖位门阔约22呎、深约67呎，间隔方正。若按差估署平均商舖租金回报3.9厘计算，该舖市值月租约15.86万。

该舖位于琴行街与书局街之间，邻近前新光戏院。尽管属于英皇道较逊色的地段，且前方道路私家车及的士无法驶入，导致人流较预期少，但由于位置接近学校，午市期间见有大量学生客源支撑。