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二手短炒个案频现 SIERRA SEA仅4个月赚58万

楼市动向
更新时间：10:30 2026-06-25 HKT
发布时间：10:30 2026-06-25 HKT

二手市场交投持续活跃，市场屡现短炒（持货1年或以下）获利个案，其中，西沙新入伙盘SIERRA SEA一个细户458万易手，持货仅4个月即赚14.5%；而天水围栢慧豪园有投资者持货短短3个月赚53.8万离场。

美联分行高级分区营业经理丘仲文表示，西沙SIERRA SEA 1A期5座低层G室，面积约301方呎，属1房间隔，享内园景观，单位叫价470万放售，议价后减价12万，以458万成交，呎价约15216元。据了解，原业主于今年2月以约400万购入物业，持货短短4个月沽出，帐面获利约58万，升值约14.5%。

SIERRA SEA 1A期5座低层G室，以458万成交。
SIERRA SEA 1A期5座低层G室，以458万成交。

栢慧豪园3个月升值近10%

中原副分区营业经理何家乐指，天水围栢慧豪园1座高层F室，面积568方呎的3房单位，叫价约638万放售，获上车客议价后以616.8万购入，呎价10859元。据了解，原业主为投资者在今年3月以563万购入上址，持货约3个月易手，帐面获利53.8万或9.6%。

天水围栢慧豪园1座高层F室，上车客购入后持货约3个月易手，获利53.8万。
天水围栢慧豪园1座高层F室，上车客购入后持货约3个月易手，获利53.8万。

另边厢，有退休人士「Full pay」买楼，中原分行资深分区营业经理周雪雯说，粉岭ONE INNOVALE A座高层10室，面积309方呎的1房间隔，开价约448万放售，议价后以440万易手，呎价14239元。周氏指，新买家为退休人士，见放盘价钱合理，故以「Full pay」形式购入自住。据了解，原业主则于2022年以463万购入，持货约4年易手，帐面蚀23万或5%。

在租金持续上升之际，亦吸引不少投资者买楼收租，中原分行副分区营业经理郑应强表示，沙田第一城48座中层G室，面积304方呎，2房间隔，开价约490万，议价后连租约以480万易主，呎价15789元。

据悉，新买家为投资者，购入单位收租，单位市值月租约1.5万，买家可于租约完后以相若价钱租出，料可享约3.8厘租金回报。原业主于1998年以125万购入，持货28年易手，帐面获利约355万或2.8倍。

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