资深投资者「阿爷」吴镇科半亿沽尖沙咀舖 持货36年赚租兼回本

资深投资者连环去货，在地产界有「阿爷」之称的资深投资者吴镇科及相关人士，刚沽出尖沙咀弥敦道旺段一个舖位，作价接近5000万，吴镇科家族近年连环沽货，包括天后及尖沙咀全幢商厦套现逾15亿。

呎价近5万 回报4.3厘

上述沽售的舖位为弥敦道27至33号良士大厦地下A2号舖，建筑面积约1000方呎，呎价接近5万，现时由「余仁堂药粧」承租，月租约18万，租期至2028年2月，新买家料回报高达 4.32 厘。

资深投资者吴镇科。

吴镇科早于 1990 年以3000万购入该核心地段舖位，经过长达36年稳定收租，物业早已全数回本，如今「一次过」套现半亿资金，展现「以时间换取资产增值」的老牌眼光。

连环沽货套现15亿

吴镇科家族近年频频沽售商厦，去年11月，尖沙咀堪富利士道1至2A 号的全新全幢银座式商厦，当时透过旧楼并购、统一业权后重建而成，该项目于2023年未落成时，曾高调叫价25亿，其后因应商厦市道回落，截标估值下调至约16.8亿。最终以约 7.9 亿易手，总建筑面积约58591方呎，呎价约1.35万。买家为大新银行王守业家族，同样为老牌家族，预计购入物业自用兼长线投资。

另外，该家族亦于去年5月沽售天后全幢银座式商厦，涉及电气道54至58号「亨环．天后（PARK AURA）」，总楼面约52973平方呎，该厦放售时较低调，最初叫价8至9亿，最终以6.8亿易手，呎价约1.28万。买家背景实力雄厚，为内地知名企业家、美图公司投资者蔡文胜，购入物业将用作发展高科技用途。

虽然上述商厦最终成交价与商厦高峰期动辄呎价2至3万，有相当的落差，但在目前商厦空置率高企、市场「现金为王」环境下打折去货，一次过套现逾15亿现金，展现了「资金回笼的效率」。